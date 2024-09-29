人民网记者 杨虞波罗

“今年国庆我们准备去敦煌，孩子看完纪录片后就一定要去看飞天壁画，行程就定下来了。”来自杭州的妈妈刘杉表示。

国庆假期日益临近，全国各地文旅市场将迎新一轮热潮。交通运输部副部长李扬在9月27日的国新办新闻发布会上介绍，国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次。

记者从多家在线旅游平台了解到，国庆假期游客出游意愿强烈，旅游产品订单量同比均有明显增长。同时，机票、酒店价格同比均有一定回落，人们的出游热情被进一步激活。

游客在颐和园游览。人民网记者 李楠桦摄

长线游成为国庆假期人们出游的首选。国庆假期期间超6成旅客为长途游旅客，周边游仅占两成。

秋意渐浓，“赏秋”等生态游目的地成为国庆旅游的一大关键词，四川阿坝的秋色如画、安徽黄山的层林尽染、张家界的秋叶枫林、辽宁本溪的绝美红叶、江西婺源的红柿枝头等秋日美景备受游客青睐。

亲子出游、家庭休闲引领长假出游。打卡博物馆观赏文物展览，漫步古巷探究历史建筑，逛非遗集市体验传统工艺……不少孩子热衷于在假期来一场文化游，感受中国传统文化的博大精深。

游客消费愈发理性，在追求品质的同时，更加实惠的旅游目的地更受欢迎。国庆期间北京出发至阿尔山、白城、锡林浩特、长春等航班，上海出发至青岛、郑州、长沙、武汉、广州等航班，广州出发至北海、上海、福州等航班均出现单价300元（不含税）左右的航班。

酒店方面，浙江云和、浙江安吉、福建武夷山、浙江嵊泗、海南万宁、广东汕尾、江苏扬州、江苏溧阳、广西龙胜、贵州雷山的酒店均价同比下降40%。

风靡全球的“China Travel”吸引着越来越多的外国游客来到中国。国庆假期，日本、泰国、韩国、马来西亚、澳大利亚、英国、新加坡、美国是是入境游的主要客源地，同时也是中国游客出境游的热门目的地。

业内人士表示，由于高基数、出境游平抑国内游价格等原因，国庆假期旅游或将出现“量涨价跌”的态势，一大波目的地或将以“地板价”迎客。此外，各地文旅已经为国庆旅游做足了准备，供给充足且多元化，今年国庆假期出行人次和旅游消费可能再创新高。

(责编：王连香、吕骞)

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