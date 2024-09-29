人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长线游、生态游成首选 国庆假期旅游消费性价比“拉满”

人民网记者 杨虞波罗
2024年09月29日08:21 | 来源：人民网
小字号

“今年国庆我们准备去敦煌，孩子看完纪录片后就一定要去看飞天壁画，行程就定下来了。”来自杭州的妈妈刘杉表示。

国庆假期日益临近，全国各地文旅市场将迎新一轮热潮。交通运输部副部长李扬在9月27日的国新办新闻发布会上介绍，国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次。

记者从多家在线旅游平台了解到，国庆假期游客出游意愿强烈，旅游产品订单量同比均有明显增长。同时，机票、酒店价格同比均有一定回落，人们的出游热情被进一步激活。

游客在颐和园游览。人民网记者 李楠桦摄

游客在颐和园游览。人民网记者 李楠桦摄

长线游成为国庆假期人们出游的首选。国庆假期期间超6成旅客为长途游旅客，周边游仅占两成。

秋意渐浓，“赏秋”等生态游目的地成为国庆旅游的一大关键词，四川阿坝的秋色如画、安徽黄山的层林尽染、张家界的秋叶枫林、辽宁本溪的绝美红叶、江西婺源的红柿枝头等秋日美景备受游客青睐。

亲子出游、家庭休闲引领长假出游。打卡博物馆观赏文物展览，漫步古巷探究历史建筑，逛非遗集市体验传统工艺……不少孩子热衷于在假期来一场文化游，感受中国传统文化的博大精深。

游客消费愈发理性，在追求品质的同时，更加实惠的旅游目的地更受欢迎。国庆期间北京出发至阿尔山、白城、锡林浩特、长春等航班，上海出发至青岛、郑州、长沙、武汉、广州等航班，广州出发至北海、上海、福州等航班均出现单价300元（不含税）左右的航班。

酒店方面，浙江云和、浙江安吉、福建武夷山、浙江嵊泗、海南万宁、广东汕尾、江苏扬州、江苏溧阳、广西龙胜、贵州雷山的酒店均价同比下降40%。

风靡全球的“China Travel”吸引着越来越多的外国游客来到中国。国庆假期，日本、泰国、韩国、马来西亚、澳大利亚、英国、新加坡、美国是是入境游的主要客源地，同时也是中国游客出境游的热门目的地。

业内人士表示，由于高基数、出境游平抑国内游价格等原因，国庆假期旅游或将出现“量涨价跌”的态势，一大波目的地或将以“地板价”迎客。此外，各地文旅已经为国庆旅游做足了准备，供给充足且多元化，今年国庆假期出行人次和旅游消费可能再创新高。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长线游、生态游成首选 国庆假期旅游消费性价比“拉满”
　　“今年国庆我们准备去敦煌，孩子看完纪录片后就一定要去看飞天壁画，行程就定下来了。”来自杭州的妈妈刘杉表示。…
好品中国丨金秋“丰”景，与“梨”相约
　　俗话说 “一梨润三秋” 时值秋分 正是吃梨的好时候 梨作为我国 产量仅次于柑橘、苹果的 第三大园林水果 是保障国人“水果自由”的 实力担当 “吃梨自由”在中国 素有“百果之宗”美誉的梨 在中国有着悠久的种植历史 《诗经》中 《召南·甘棠》一诗首句 “蔽芾甘棠，勿翦勿伐” 提到的“甘棠” 便是棠梨 同时 中国也是世界第一大产梨国 2022年 全国梨产量1926.5万吨 是世界第二到第十产梨国 产量之和的将近5倍 人均产量达到13.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部