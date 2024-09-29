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海南琼海：革命老区焕新颜

2024年09月29日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：海南琼海：革命老区焕新颜

【奋进强国路 阔步新征程·老区行】

“万泉河水清又清，我编斗笠送红军。军爱民来民拥军，军民团结一家亲……”在海南省琼海市万泉河畔，这首经典歌曲深情传唱着琼崖革命根据地“红色娘子军”的故事。

近年来，琼海立足红色土地，倾力服务博鳌亚洲论坛，大力推进美丽乡村建设，革命老区正在焕发新生机。

琼海市阳江镇上，一座老旧饲料厂的仓库被改造成“公社食堂”：挂在墙壁上的蓑衣，随意摆放的草鞋，整面墙壁的红色娘子军电影剧照、舞台剧照壁画，讲述着历史岁月中的红色传奇。

阳江镇拥有大小革命遗址数十处，成为当地红色旅游的宝贵资源，吸引了大量慕名而来的游客。2023年，阳江镇各类红色景点共接待游客约7000余人次，通过文旅带动群众增收120余万元。

距离阳江镇大概20公里的嘉积镇西南侧，修葺一新的红色娘子军纪念园坐落于此。9月23日，红色娘子军纪念园迎来重新开园一周年。据了解，一年来纪念园共接待游客约46万人次，其中青少年约12万人次，为游客提供定时讲解1048场次，接待团队1419场次，开展社教活动近百场。

这里以深厚的红色文化底蕴吸引着来自全国各地的游客，更以开放的姿态拥抱世界。从红色娘子军纪念园乘车向东大约24公里，便来到博鳌亚洲论坛永久会址。

2001年，博鳌亚洲论坛永久落户博鳌；2002年，博鳌亚洲论坛首届年会成功举办。20多年来，博鳌亚洲论坛逐步成长为兼具亚洲特色和世界影响的高层次对话平台，博鳌也从一个名不见经传的小渔村成为一张享誉世界的亮丽名片。

“便利的高铁、畅通的航运、众多论坛和会议的举办带来充足的就业机会，博鳌小镇的发展日新月异。”谈及博鳌效应，博鳌镇莫村党支部书记、村委会主任钟可灿感慨地说。

作为中国医疗对外开放的窗口——海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区也落址琼海。自2013年2月由国务院批准设立至今，乐成先行区已成为国际创新药械率先进入中国市场的最主要通道之一，实现了医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。

“目前，乐城先行区共引进国外已上市、国内未上市的特许药械产品435款，涵盖肿瘤科、内科、心血管科、眼科等28个临床学科。”乐城先行区管理局副局长符祝介绍，今年1月至8月，乐城先行区接待医疗旅游人次为26.23万，同比增长41.94%；特许药械使用人次共3.49万，同比增长达99%。

从阳江到博鳌，从红色底蕴到世界胸怀，琼崖革命老区以奋发图强的精神、开放自信的姿态拥抱世界，一幅美丽乡村画卷在南海之滨徐徐展开。

（本报记者 王晓樱 王轩尧 陈怡）

(责编：罗知之、陈键)
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