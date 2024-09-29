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安徽金寨：特色产业助增收

2024年09月29日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：安徽金寨：特色产业助增收

【奋进强国路 阔步新征程·老区行】

上午10点刚过，安徽省金寨县花石乡大湾村村民刘辉洪接待完一拨游客，守在村旅游接待中心门口，等着为下一个旅游团讲解。从贵州远嫁到大湾村，刘辉洪种过茶、管过民宿，如今又多了一个身份——导游。

“我们现在是山水秀美的新农村，从民宿到漂流，越来越多的村民吃上了旅游饭。”导游工作时间比较自由，也让她有了更多时间照顾孩子。“从传统农民变成新农民，这日子一天比一天有奔头！”刘辉洪笑着告诉记者。

走进大湾村，一排排洁白的小楼错落有致，与对岸古朴的老屋遥相呼应，它们是脱贫攻坚的胜利果实，更是村庄蝶变的见证者，讲述着大湾村从贫困到振兴的华丽转身。

在大湾村党总支书记何家枝记忆中，数年前这里还是另一番景象。“以前我们有句顺口溜，‘大湾好风景，出门就是岭，不是石头绊了脚，就是茅草割了颈’。”大湾村是金寨县原71个重点贫困村之一，近年来，在脱贫攻坚战略指引下，大湾村开辟出一条“茶旅融合、红绿结合”的振兴之路。依托天马国家级自然保护区，大湾村将绿水青山转变为金山银山，大力发展茶旅融合产业，茶香与美景吸引了八方游客纷至沓来。红色遗址的挖掘与保护，让这片土地更添几分历史的厚重与文化的魅力，红色旅游成为当地新的经济增长点。

利用森林资源优势，大湾村大力发展特色种养业，天麻、灵芝、黄牛、山羊等产品成为农户增收的重要渠道。近年来，大湾村人均年收入从6000余元提高至2023年的近2万元，村民钱袋子越来越鼓。“大湾村山上种茶、家中迎客，2023年累计接待游客50余万人次，旅游综合收入突破7000万元。”何家枝介绍。

在金寨县汤家汇镇上畈村，记者见到了灵芝种植大户吴承友，走进种植大棚，掀起塑料膜，一排排巴掌大的赤红色灵芝整齐排列，成熟的孢子粉掉落后布满塑料膜，一片红褐色。手指轻轻一抹，观察下厚度，吴承友满意地点点头：“我家灵芝种植面积约30亩，生产干灵芝和灵芝孢子粉15吨左右。干灵芝可以切片泡水饮用，也可以作为保健品的提取物，孢子粉通过加工厂生产破壁孢子粉、孢子油来销售，同时还为其他灵芝加工企业提供原料，年产值100来万元哩！”

金寨是著名的“红军摇篮、将军故乡”，革命战争年代，相继诞生了11支成建制的主力红军队伍，走出了59位开国将军。近年来，县里立足县情特点，发挥比较优势，大力推进旅游、文化、生态“三位一体”融合发展，积极实施农村人居环境整治、和美乡村精品示范村建设、打造精品民宿、“最干净乡镇”建设等举措，推动人居环境实现从“一处美”向“全域美”转变。

据了解，金寨县有5A级景区1处、4A级景区7处，精品民宿共50多家。2023年，全县接待游客超1500万人次，创收约100亿元。

（本报记者 常河 丁一鸣）

(责编：罗知之、陈键)
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