本报记者 章文 通讯员 占康

原标题：中国登月服外观首次公开亮相

图为中国登月服外观。新华社发

中国“第三届航天服技术论坛”28日在重庆召开。在开幕式上，中国载人航天工程办公室面向社会发布登月服征名活动，并首次公开中国登月服外观。

登月服主体散发出科技感十足的金属光泽，上下肢红色装饰带增强了视觉上的力量感和修身效果。上肢装饰带设计成优雅飘逸的“飞天”飘带造型，下肢装饰带设计成火箭升空尾焰造型，上下呼应，形成一飞冲天的态势。服装总体借鉴了传统铠甲的形态，硬朗刚毅，彰显出征的庄严气魄和非凡勇气，传递中华民族开拓进取、勇毅前行的意志精神。

中国登月服外观首次公开亮相，展示了我国载人月球探测任务的阶段性成果，也标志着我国航天服技术已进入了新的发展阶段。当前，载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施，各项研制建设工作正在加紧推进，为汇聚社会智慧，中国载人航天工程办公室正式启动登月服征名活动，详情可登录中国载人航天官方网站，截止时间为2024年10月31日24时。

据悉，此次论坛以“创新、聚力、共融”为主题，共有来自全国企业界、高校、科研院所的十余位专家围绕航天服系统总体设计、防护与环控生保、电子信息与人服能力增强等方面进行了深入交流，分享了我国航天服技术领域取得的成果及未来航天服发展的新需求、新挑战、新技术，探讨航天服未来发展方向。

在论坛上，以“跨越星际 逐梦深空”为主题的首届星际探测航天服创意设计大赛正式启动，大赛围绕未来可能面临的星际探测任务开展舱外航天服和舱内航天服创意设计，参赛对象为国内高等学校的在校大学生、在职教师以及国内中小学生，在瞄准未来任务需求的基础上，为我国未来航天服的研发提供重要借鉴与参考。

此次论坛由中国航天员科研训练中心主办，人因工程全国重点实验室、重庆市梁平区人民政府、四川美术学院等承办。中国载人航天工程办公室领导、政府部门代表和航天服工程领域专家，高校、科研机构及企事业单位代表约150余人参加会议。

(责编：罗知之、陈键)

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