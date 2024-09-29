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长江口二号古船“入舱”

孙丽萍 丁汀
2024年09月29日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：长江口二号古船“入舱”

“长江口二号古船启动试发掘！”28日上午，在位于上海杨浦滨江的上海船厂旧址1号船坞，随着一声号令，巨型黑色钢架和玻璃构造的考古智能保护舱被“一键开启”。多名考古工作者持手铲走进考古舱，开始发掘文物。

长江口二号古船是一艘清代同治时期的木质帆船，也是目前我国发现体量最大、保存最为完整的古代木质沉船之一。2022年11月，这艘古船被整体打捞出水，迁移至上海船厂旧址1号船坞存放。

记者了解到，上海已在杨浦滨江建成国内领先的考古工作站，内嵌我国超大型水下文物实验室考古系统，包括可开合考古智能保护舱、综合考古发掘平台、文物保护实验室三大模块。

上海博物馆馆长褚晓波说，此次长江口二号古船试发掘区域位于古船南端。考古工作者将布设4个探方，挖掘面积约为124平方米，深度约3米。此次试发掘意在摸清古船整体结构，为全面开展考古发掘和文物保护做准备。

记者在现场看到，出水多时的长江口二号古船仍难睹“真容”，船身覆盖泥土、爬满藤壶，犹如沉睡的“时光宝盒”。古船被一个长度达14米的“黑匣子”守护，也就是考古智能保护舱。“黑匣子”外面，已建成一座总建筑面积达3671.17平方米的“白房子”——长江口二号古船考古工作站。

国家文物局党组成员、副局长关强说，长江口二号古船考古工作站是目前我国最先进、体量最大的智能化考古专用工作站，填补了我国超大型水下文物实验室考古领域的空白。

据悉，长江口二号古船试发掘将在2025年1月结束，正式发掘预计在2027年之前完成。上海计划在杨浦滨江建造一座考古主题博物馆。

(责编：罗知之、陈键)
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