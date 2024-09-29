本报记者 李春剑

原标题：企业有了碳排放计量指南

市场监管总局办公厅、国家发展改革委办公厅、生态环境部办公厅日前印发《碳排放计量能力建设指导目录（2024版）》（以下简称《指导目录》）。作为我国在推进碳达峰、碳中和目标进程中的一项重要举措，《指导目录》的发布标志着我国碳排放计量体系建设迈出了坚实的一步，为各行各业提供了精准的碳减排“行动蓝图”。

《指导目录》涵盖39个关键测量参数、82种检测标准方法、108种测量仪器设备、85项国家计量技术规范、55项社会公用计量标准，为各级计量技术机构、重点排放单位和温室气体自愿减排项目业主提供了全方位的参考和指导。旨在全面提升我国碳排放计量能力，确保碳排放数据的准确性和可靠性，为碳市场建设和温室气体减排提供坚实的技术支撑。

另据了解，《指导目录》具有较强的针对性和实用性。例如，针对火力发电、铝冶炼、水泥、钢铁等高排放行业，明确了燃料消耗量、燃料发热量、原料中碳含量等关键测量参数，以及相应的测量仪器设备和技术规范。这些参数和设备的精准测量将有效解决过去碳排放数据质量偏低、测量量值缺乏溯源性或溯源链不完整、不清晰等问题，为企业节能减排提供科学依据。

在测量仪器设备方面，《指导目录》推荐了烟气排放连续监测系统（CEMS）、非分散红外气体分析仪等先进设备，这些设备能够实时监测并精确计算碳排放数据，为碳排放核算数据的准确性验证提供有力支撑。同时，《指导目录》还强调了计量器具的溯源性要求，确保测量数据的准确性和可比性。

据悉，下一步，相关部门将加强对《指导目录》的宣传和培训，推动各项措施落地生根。

(责编：罗知之、陈键)

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