人民网北京9月29日电 （记者李栋）记者从近日召开的脱贫人口就业帮扶工作会议上获悉，截至8月底，全国脱贫人口务工就业总规模达到3295.3万人，超年度目标任务276.1万人，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有力支撑。

农业农村部相关负责人表示，今年以来，各级各相关部门坚持把促进脱贫人口稳岗就业摆在突出位置，紧盯目标任务、重点难点，在创业带动和促进就业帮扶工作提质增效上持续用力，深入开展防止返贫就业攻坚行动，就业帮扶工作取得积极成效。

全国脱贫人口务工就业总规模连续7个月实现正增长。数据显示：160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口务工就业规模达669.6万人，比2023年同期多23.7万人；易地扶贫搬迁脱贫人口务工就业规模达405.9万人，达到年度目标任务 107.5%。

今年以来，人力资源和社会保障部门实施了一系列援企稳岗政策。比如，上半年延续实施阶段性降低失业保险费率政策，为企业减少成本859亿元；继续对不裁员少裁员的参保企业实施稳岗返还，重启一次性扩岗补助；做好重点企业用工服务，帮助9万家重点企业解决用工需求135万余人次等。

“当前国内外形势依然严峻，就业回稳基础仍不牢固，脱贫人口稳岗就业还面临一些矛盾和问题，要着力保总量、化增量、提质量、防变量，确保高质量完成年度脱贫人口稳岗就业目标任务。”在脱贫人口就业帮扶工作会议上，农业农村部相关负责人强调。

会议要求，各地要提高强化政策扶持和就业服务。“进一步压紧压实责任、提高业务能力、优化工作方式、形成工作合力，在保证工作质量的同时切实减轻基层负担，共同推动就业帮扶工作再上新台阶。”该负责人说。

(责编：郝帅、吕骞)

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