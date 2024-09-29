马春阳

原标题：货币政策发力支持稳增长强信心

9月27日，中国人民银行发布公开市场业务公告，将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.7%调整为1.5%。同时，央行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

业内人士认为，这是对中央政治局会议要求的贯彻落实。9月26日召开的中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。9月27日，央行同步实施降准降息，充分体现了加大货币政策调控强度，以实际行动努力完成全年经济社会发展目标的决心。

值得关注的是，本次政策利率下调幅度为近4年最大，是支持性货币政策的重要体现，将通过传导降低社会综合融资成本。招联首席研究员董希淼表示，本次政策利率下调20个基点，体现了“有力度”的要求，在市场化的利率调控机制下，将带动各类市场基准利率下降。

此前，央行行长潘功胜在9月24日举行的国新办发布会上宣布将于近期降息，9月25日开展的中期借贷便利（MLF）操作中标利率随之下降30个基点。市场分析人士预计，本次政策利率下调还将引导存款利率和贷款市场报价利率（LPR）同步下行，保持商业银行净息差的稳定。同时，降息将推动降低实体经济综合融资成本，支持经济稳定增长。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，融资成本下调将直接拉动消费和投资需求，有利于解决有效需求不足问题，推动经济增长动能改善。同时，推动物价水平温和回升，居民收入更快增长。此外，央行实施较大幅度降息，释放了稳增长的清晰信号，将有效提振市场信心，改善社会预期。

央行此次大幅降息将持续提振市场信心。在近期一系列增量政策支持下，市场预期明显改善，A股市场连续多日上涨，上证综指连续突破2800点、2900点、3000点关口，成交明显放量。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示，在此背景下，央行于9月27日发布公告宣布降息，有利于保持政策强度的持续性，进一步凝聚高质量发展的共识，夯实资本市场持续稳中向好基础，为市场健康向上发展提供充足动力。

此次央行再次以调整公开市场7天期逆回购操作利率的方式公告降息，进一步印证了央行健全市场化利率调控机制的改革方向。

潘功胜在6月19日举行的2024陆家嘴论坛上提到，7天期逆回购操作利率已基本承担主要政策利率的功能。央行货政司司长邹澜在9月5日国新办发布会上谈到，央行已明确7天期逆回购操作利率是主要的政策利率，将7天期逆回购由原来的利率招标，改为了固定利率、数量招标，充分满足了一级交易商的投标需求，利率不再是中标结果，而是中央银行根据实施货币政策等需要确定的，数量不再是中央银行调节流动性的手段，而是一级交易商根据政策利率和他们的市场判断共同决定的，这有利于提升机构流动性管理的主动性。

此外，其他公开市场回购品种的操作利率将按规则同步调整。9月27日央行公告中提到，“14天期逆回购和临时正、逆回购操作利率继续在7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变”。按这一规则，14天期逆回购操作利率将跟随下调至1.65%；临时正、逆回购的操作利率将分别调整为1.3%和2.0%。

今年以来，央行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

“本次降准降息后，货币政策还有进一步宽松的空间。”王青认为，在数量型货币政策方面，本次降准后，商业银行加权平均存款准备金率约为6.6%。考虑到此前已执行5%存款准备金率的金融机构都没有实施降准，这意味着当前存款准备金率的下限是5%，即存准率还有一定下调空间。另外，即使加权存款准备金率降至5%，央行还可通过MLF、买入国债等操作，向金融市场注入流动性。

(责编：罗知之、陈键)

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