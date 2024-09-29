马春阳

原标题：A股市场并购重组持续活跃

9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”），进一步优化重组审核程序，提高重组审核效率，活跃并购重组市场。

在业内人士看来，伴随着政策红利的释放、市场生态的优化，A股市场并购重组有望持续活跃，进一步促进企业发挥协同效应，助力经济转型升级。

证监会主席吴清在9月24日举行的国新办新闻发布会上表示，并购重组是资本市场的大事。通过支持企业并购重组进一步促进资源有效配置，是资本市场一项非常重要的功能。特别是在当前全球产业变革加快推进、我国经济结构转型升级也在加快推进的背景下，亟须发挥好企业并购重组的关键作用，助力产业整合和提质增效。

具体来看，此次发布的并购六条主要包括六方面内容：一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级；二是鼓励上市公司加强产业整合；三是进一步提高监管包容度；四是提升重组市场交易效率；五是提升中介机构服务水平；六是依法加强监管。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，证监会发布的关于促进并购重组的六条措施，政策导向明确，支持并购重组市场的态度和决心明晰，为市场提供了清晰的政策预期；具体措施有力，能够直接降低并购重组的成本和难度，激发市场活力；市场反响积极，预计并购重组案例数量和金额均会有所增加。

值得一提的是，今年5月份以来，A股上市公司已披露近50单重大资产重组项目。在政策的鼓励支持下，上市公司并购重组活跃度日益提升。

特别是今年新“国九条”出台以来，证监会多措并举进一步优化重组政策环境：提高重组估值包容性，支持第三方重组的交易双方自主协商是否约定业绩承诺，支持上市公司之间吸收合并，出台定向可转债重组规则，完善重组“小额快速”机制，延长发股类重组财务资料有效期，建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业并购重组“绿色通道”，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，鼓励上市公司通过并购重组提质增效、做优做强。

业内人士认为，当前A股并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现出三大特点：一是“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合。比如，中航电测收购成飞集团，提升其在航空装备领域的竞争力，推动技术创新和产业升级；普源精电发行股份购买耐数电子股权，进一步强化技术壁垒、提高系统集成能力。

二是央国企推进专业化整合，进一步提升产业协同效应。比如，中国船舶拟合并中国重工，打造船舶第一股；昊华科技收购中化蓝天股权，推动氟化工行业做大做强；华电国际拟购买华电集团多项发电资产，优化能源业务结构。

三是多家券商通过并购重组强化业务协同、提升市场竞争力。比如，国联证券拟收购民生证券控股权、国信证券拟收购万和证券控股权、国泰君安证券拟换股合并海通证券，券商行业整合浪潮再起。

“我国资本市场并购重组进入活跃期是一个积极信号，它不仅体现了市场活力和经济韧性，也为未来的经济发展提供了新的动力。”田利辉表示，并购重组活动的增加表明市场化改革正在深化，市场在资源配置中的决定性作用得到了进一步体现。这有助于提高资本市场的效率和活力。同时，并购重组中“硬科技”企业的活跃表明技术创新和高新技术产业正在成为推动经济发展的重要力量。这类企业通过并购重组可以更快地获取资源，加速技术创新和产业升级。

中证金融研究院首席经济学家潘宏胜表示，从资本市场看，并购重组是推动资源优化配置的重要方式，也是上市公司提质增效的重要手段。形成规范有序、活跃有效的并购重组市场，是推动提高上市公司质量的迫切需要，也是加快培育和发展新质生产力、促进产业转型升级的根本要求，对于资本市场更好服务高质量发展具有重要的现实意义。

(责编：罗知之、陈键)

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