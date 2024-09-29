原标题：技术创新拓展数贸合作新空间

◎洪恒飞 本报记者 江 耘

太空计算系统“良渚星座”能让数据在空中实时传输、运算且即时传回地球，AI市场研究咨询工具英敏特迁跃（LEAP）可数秒内生成专业回复，游戏《黑神话：悟空》联动知名硬件厂家创新演绎古典神魔故事……9月25日至29日，第三届全球数字贸易博览会在浙江杭州召开，一批时下热门的数字技术、数字服务、数字产品集中亮相。

在数字技术的加持下，跨境电商、在线支付、在线教育、远程医疗等应用场景越发常见。本届数贸会吸引1500多家企业参展，其中国际企业超300家。30000余名专业采购商注册参会，了解技术趋势，寻找合作伙伴，从而推动技术创新和应用。

数贸会这扇“窗口”，折射出全球数字贸易怎样的发展态势？工信部中国信息通信研究院总工程师敖立认为，数字技术对贸易对象、贸易模式、贸易格局产生了深远影响，贸易全流程、全产业链正加快数字化转型。

革新国际贸易关键环节

9月27日，《第三届全球数字贸易博览会数字贸易发展合作案例集》正式发布。“义乌市华晔国际货运代理有限公司深耕非洲市场”“蚂蚁集团万里汇创新产品解决方案助力企业出海远航”等36个合作案例入选其中。

蚂蚁集团万里汇中国B2B业务负责人陈进介绍，万里汇支持全球超过130个跨境电商平台和支付网关，支持商家在200多个国家和地区开通全球多币种账户，最快仅需1分钟即可完成开户。

“我们使用人工智能等技术进行风险控制。技术底层通过智能风控，避免跨境外贸资金或银行卡无故冻结，全AI实时审核率超过90%，入账速度提升200%，可365天实时在线审核。过去两年没有出现过任何技术故障。”陈进说。

在本届数贸会的丝路电商展区，多个AI大模型亮相，演示视频、文本生成等功能。《全球数字贸易发展报告2024》显示，人工智能正在加速融入国际贸易链路，帮助世界各地中小微企业降低参与全球贸易的门槛。

“人工智能被应用于数字贸易的预测性分析、流程优化、跨国供应链风险审计等环节，是数字贸易领域最受关注的技术领域之一。”敖立说，此外，区块链可用于提高供应链透明度，自动驾驶和机器人技术可用于基础设施维护、仓库监控等领域……数字技术革新了国际贸易的供应链管理、贸易融资等关键环节。

保障数据要素高效流通

记者注意到，本届数贸会特别设立了数据与金融展区。该展区聚焦数据要素的确权和流通交易，展示数字技术推动金融服务革新与升级的新业态。

在该展区的“中国数谷”展位，杭州高新区（滨江）探索形成的“三数一链”数据可信流通基础设施框架和治理体系集中展示，包含数据交易场所、数联网、数据发票、区块链跨链互认机制四项内容。

敖立指出，当下，技术创新使得可贸易对象更加丰富，以数据形式存在的要素和服务已然成为贸易中的重要交易对象，要通过技术保障数据流通中的各方权益。

“随着新型电力系统的快速发展，风能、太阳能、储能等新能源设备的广泛接入，电力行业的数据要素流通问题增多。”国网杭州供电公司技术人员钱锦介绍，团队研发的“e”把锁智能网口防护装置此次获评第三届全球数字贸易博览会先锋奖（DT奖）银奖，其采用基于身份认证的物防锁、基于多源数据融合的传感锁和基于主动防御理念的数控锁，形成从物理层到应用层的全方位防护体系。

国家信息中心公共技术服务部发展规划处处长王晓冬表示，数字贸易建立在数据高效流通的基础上，要推进高水平的对外开放，应更加聚焦数据流通的关键环节、关键领域，并在数据分类分级的基础上，通过分场景的数据治理，大幅提高监管及流通效率，形成以技管数的能力。

(责编：罗知之、陈键)

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