崔 爽

原标题：我国算力总规模位居世界前列

“全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFLOPS（EFLOPS是指每秒进行百亿亿次浮点运算），位居世界前列；全国算力中心平均电能利用效率降至1.47，创建国家绿色数据中心246个；工业、教育、医疗、能源等多个领域算力应用超过1.3万个，为在更大范围、更高水平上共享数字化发展成果奠定坚实基础。”9月28日，2024中国算力大会开幕式在河南郑州举行，工业和信息化部总工程师赵志国在会上发布了一系列算力发展最新数据。

赵志国表示，各行业数字化、高端化、智能化转型步伐加快，更加迫切地需要以算力设施为代表的新型数字信息基础设施来畅通要素流动、经济循环的“大动脉”。

合理配置通算、智算、超算比例

算力是人工智能时代的最底层支撑要素，在大模型训练推理的需求推动之下，全球算力性能迭代和规模扩张竞逐火热。此次大会发布的《中国综合算力指数报告（2024）》显示，截至2023年底，全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS，同比增长40%。中国信息通信研究院院长余晓晖介绍，从人工智能模型角度看，过去20年间（2003年至2023年），智能算力需求大概增长超过百亿倍，构成了算力增长的最主要驱动力。全球算力规模排行榜上，中美两国位列前两位。

紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛表示，在“算力即国力、智能即未来”的时代背景下，智算已经成为全球高科技角逐的主要赛道。“今年，全球生成式人工智能的投资比去年增长接近10倍，我们预测2024年至2027年，我国算力规模会进一步急剧增长。”于英涛说。

赵志国提出，要强化规划设计，统筹好“量的增长”和“质的提升”。完善多元配置机制，面向人工智能等新兴产业制定发展规划，建设一批智算中心，合理配置通算、智算、超算比例。

算力产业发展尚存挑战

算力产业蓬勃向前的同时，面临的挑战不容忽视。在余晓晖看来，我国算力生态仍比较“碎片化”，算力的需求与供给之间不能完全精准适配。

于英涛谈道，多地针对算力基础设施进行了超前部署，但热潮之下仍需保持“冷思考的定力”。他建议，客观测算算力需求，统筹安排智算中心布局，并且小步快跑，不断健全完善试错包容的机制，避免出现投资浪费；相比于投资建设，算力中心的运营和管理更为重要。

围绕算力产业发展，余晓晖建议，优化算力布局，加强技术构建算力互联成网，解决需求和供给错位问题，并围绕技术创新和产业生态协同发展。

赵志国表示，工业和信息化部将从规划设计、创新驱动、应用培育、安全保障4个方面，稳步提升我国算力产业综合实力，持续提升算力的赋能成效。具体来看，要完善互联互通机制，构建算力互联程序规则、市场规则、质量检测规则，推动形成以算力大市场体系服务统一大市场建设的发展格局。

另外，赵志国强调，要加快关键核心技术攻关，推动高端芯片、架构设计、大模型算法、高速传输协议等基础软硬件技术实现更大突破，建立健全算力产业标准体系；加快创新成果产业转化，开展“算力强基揭榜挂帅”，探索形成科技创新和产业创新深度融合的发展路径。

2024中国算力大会以“聚智向新 算领未来”为主题，由工业和信息化部新闻宣传中心、中国信息通信研究院主办。“算力中国·创新成果展示”同期亮相。

（科技日报郑州9月28日电）

(责编：罗知之、陈键)

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