原标题：大尺度宇宙结构理解取得突破

科技日报北京9月28日电 （记者张梦然）一个国际研究团队在理解宇宙的大尺度结构方面取得了重要进展，他们确定了被称为“引力盆地”的关键区域。研究成果发表在最新一期的《自然·天文学》杂志上。

该研究基于广泛接受的Λ冷暗物质宇宙学标准模型。该模型认为宇宙中的大尺度结构起源于早期宇宙膨胀时的量子波动。这些微小的密度变化随着时间发展，形成了今天人们所见的星系和星系团。随着这些密度扰动的增长，它们吸引了周围更多的物质，从而形成了引力势能较低的区域，即“引力盆地”。

来自以色列希伯来大学、德国波茨坦物理研究所、法国巴黎萨克雷大学以及美国夏威夷大学的研究人员利用最新的宇宙流-4（CF4）数据，并采用汉密尔顿蒙特卡罗算法，重建了距离地球约10亿光年范围内的宇宙大尺度结构。这种方法允许科学家对宇宙的引力场进行概率性评估，从而识别出对星系运动至关重要的“引力盆地”。

先前的观测曾表明银河系属于拉尼亚凯亚超星系团的一部分。但新的CF4数据显示了一个不同的图景，原来，这一星系团只是巨大的沙普利盆地的一部分。

同时，在这次发现中，名为“史隆长城”的星系结构被确认为最大的“引力盆地”。其体积约为5亿立方光年，几乎是之前被认为最大的沙普利盆地的两倍多。这一发现为人们提供了关于宇宙引力格局的新视角，并揭示了星系和宇宙结构随时间演变及相互作用的方式。

这项研究加深了人们对于宇宙复杂引力动力学的理解，也让科学家更清楚地认识到塑造宇宙结构的力量。识别这些“引力盆地”是宇宙学的一大进步，通过绘制这些吸引星系和物质的重要区域，可以帮助人们更加深入地认识宇宙的历史及其演化，并解答最基本的宇宙学问题，如暗物质分布和推动宇宙加速膨胀的原因。这些知识有望改进现有的宇宙模型，并指导未来天文研究的方向。

(责编：罗知之、陈键)

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