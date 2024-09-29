人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至8月份，国家铁路累计发送货物25.9亿吨，同比增长0.7%，其中8月份发送货物3.37亿吨，同比增长4.8%，创单月货运量历史新高，日均装车数保持在18.1万车以上，铁路货运呈现量质齐升的良好态势，标志着铁路现代物流体系建设取得显著成效。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团充分发挥全国铁路一张网和调度集中统一指挥的优势，持续深化铁路货运市场化改革，加快铁路现代物流体系建设，提升铁路货运服务品质和效率，积极服务实体经济高质量发展，为巩固和增强经济回升态势提供了有力运输支撑。

精准对接市场需求，提供全程物流服务

优化铁路货运组织体系，在全国成立了40个铁路物流中心，构建了与发展现代物流相适应的管理体制和运行机制，推出一系列物流新产品、新服务、新业态。充分发挥现代物流组织体系新体制、新机制作用，以开展物流总包为载体，有效整合全程物流资源，为企业量身定制全程物流最优解决方案，累计签订311个物流总包合同，合同总运量4.1亿吨。

呼和浩特局集团公司与包钢集团有限公司签订了3150万吨全程物流总包合同，针对卷钢、线材等特型钢材运输需求，精心设计运输方案，提供物流以及仓储、金融、结算、信息等服务，项目启动以来已累计发运钢产品187万吨，同比增长16%。

上海局集团公司为合肥光伏玻璃制造企业量身制定物流总包方案，定制化开行“点到点”快速班列，专门配置了35吨集装箱加固支撑架，确保货物运输安全，与原来公路运输相比，既压缩了运输时间，也降低了全程物流费用。

乌鲁木齐局集团公司与管内煤炭企业实行“一对一”服务，按月签订物流总包合同，保证合同运量兑现，对疆煤外运实行优先承运、优先配车、优先装车、优先挂运、优先放行，持续提升疆煤外运能力，今年疆煤外运完成运量超过6000万吨、同比增长51%。

打造快捷物流产品，提升货物周转效率

以畅通城市间、区域间、集疏港物流为重点，打造高铁快运、多联快车、铁海快线等铁路快运产品网络，加快构建全国1、2、3天快货物流圈，“班列+两端公路”多联快车产品已覆盖全国各省会城市，“班列+班轮”铁海快线产品已覆盖全国主要港口，高铁快运物流产品已覆盖高铁沿线主要大中城市。

哈尔滨局集团公司成功开行东北地区首趟“一单制”铁海快线班列，由铁路部门统筹物流各个环节，实行一次委托、一份单证、一次结算、一箱到底，开行黑龙江富锦至辽宁营口港直达货物列车，再换装海运船舶至广州新沙港，全程运输时间由20天缩短至12天，每趟班列平均节省换装、工时和损耗等费用超2万元。

北京局集团公司今年1月起开行“港城班列”，搭建起北京、石家庄、保定、邯郸、太原等多个内陆城市通往天津港的物流快速通道，石家庄运往天津港的钢材由3至5天缩短到“半日达”，减少了货物积压时间，有利于企业及时回笼资金。

武汉局集团公司按照“一港一策”“一企一策”，为企业定制铁水联运运输方案，在武汉至成都间双向开行长江铁水联运班列，缓解长江航道上下游货物在三峡枢纽“翻坝难”问题，较水路运输时间平均压缩7天左右，节约物流成本30%以上。

西安局集团公司每日常态化开行西安至乌鲁木齐“丝路电商班列”，与公路运输相比，入疆快递电商货物运输时效提高约12%，综合物流成本降低约10%。

完善市场定价机制，降低企业物流成本

推出运费贷、信用证结算、铁路单证融资等物流金融服务，助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题，运费贷产品已在全国铁路推广，累计落地客户416家，授信融资总额142亿元，其中小微客户占比达80%以上。执行国家价格政策，实施分方向、分季节、分品类、分运能的价格调整策略，有效提升了铁路货运市场竞争力。今年以来，实施市场化浮动价格的运量占57%，仅此一项，就向社会企业让利约331亿元。

南昌局集团公司大力发展多式联运，多方协作、综合施策降低物流费用，每年可为企业节约物流成本7000万元，今年1至8月发送铁水联运货物495.6万吨，同比增长7.3%。

广州局集团公司发挥铁路集疏运优势，常态化开行长沙至怀化间定点、定线、定车次、定时、定价“五定”班列，大力承运日用百货等日常消费品，具有运行高速、手续简便、运期保证、安全优质、价格优惠等优势，全程物流成本降低近一成。

加强专用线服务保障，促进“公转铁”运输

全力支持地方政府和企业建设铁路专用线，简化接轨办理流程，提高办理效率，减少专用线建设投资成本，打通铁路物流“最后一公里”。

太原局集团公司今年以来开通朔准铁路红进塔站鼎峰专用线、山西经纬通达物流园专用线等7条专用线，年运量可增加约2000万吨，相当于60多万辆载重30吨卡车的运量，可减少二氧化碳排放约50万吨。制定了《铁路专用线运营服务管理办法》，扩大专用线共用范围，降低专用线运营成本，促进引流上线。

成都局集团公司强化专用线代运维服务管理，实施量价捆绑收费政策，推动路企双赢，惠及150条专用线，每年可为企业节约2100万元。目前，全国共有7710条铁路专用线，567条铁路专用线建设项目正在积极推进，80%左右的货物集中在专用线到发，减少了货物短倒作业，有效降低了物流成本，有力促进了“公转铁”运输。

加快物流装备创新和场站升级改造，支撑物流服务提质

紧密对接国家物流枢纽总体规划，规划到2035年拟建设262个一二级物流基地，实现对国家物流枢纽承载城市全覆盖。目前已建成北京平谷马坊、广州大田、南京尧化门等171个物流基地，上海外高桥、苏州陆家浜等20个物流基地正在加快建设。

结合现代物流发展需要，逐站制定既有货运场站转型升级实施计划，加快实施货运场站装卸、仓储、联运、包装、流通加工等物流功能补强，今年已启动实施合肥北、眉山、虎林站等13个既有货运场站补强工程。主导建立了符合国家标准的35吨宽体内贸集装箱多式联运体系，目前已累计投用35吨宽体箱86万只，日均货物发送量达174万吨。

持续完善谱系化集装箱装备体系，陆续研发了适应卷钢运输的卷钢箱、适应粮食运输的顶开门箱、适应危险货物运输的液体罐箱等15种新箱型。

推动数智化转型升级，提升铁路物流服务品质

优化完善95306平台服务功能，实现货运业务全流程网上办理和集中办理，客户可随时通过95306APP、微信公众号或客服电话进行咨询，办理网上注册、自助下单、货物追踪、电子支付等业务，无需再到营业厅排队，目前铁路电子运单比例达到97%以上。推进多式联运信息互联互通，已与13家主要港口企业以及部分客户开展了电子数据信息交换，为发展现代物流提供强大信息支撑。

与海关总署联合实施全面数据交换和“铁路快通”通关模式，货物抵达国境口岸站后，无需再向当地海关办理转关手续，只需完成铁路换装作业就能发运出境，口岸通关时间较以往缩短1至2天，有效提高中欧班列等国际联运货物运输通行效率，为外贸企业“走出去”提供了安全稳定高效的物流通道。

该负责人强调，下一步，国铁集团将持续深化铁路货运市场化改革，加快铁路现代物流体系建设，服务构建全国统一大市场，进一步优化货运产品供给，提高服务品质，积极服务实体经济，为畅通国际国内双循环、降低全社会物流成本提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经