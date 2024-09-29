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地球外核有个神秘“甜甜圈”

2024年09月29日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：地球外核有个神秘“甜甜圈”

　　科技日报讯 （记者张佳欣）澳大利亚国立大学科学家的一项最新研究显示，地球外核存在一个与赤道平行的环状区域。这一发现将为研究地球磁场动力学提供新见解。相关成果发表在近期《科学进展》杂志上。

　　大地震产生的地震波会穿越地球，可提供其内部结构的重要信息。科学家通过分析这些地震波，可深入了解地球外核组成。通过分析地震波传播路径的几何形状，科学家重建了地震波穿越地球的“旅行”时间。他们发现，地震波在外核顶部附近的一个特定区域显著减慢，比在液态外核传播时减慢了2%。

　　科学家解释，地震波在一个称为环面的区域中减慢。这个环面形状独特，类似于一个“甜甜圈”。该区域与赤道平面平行，范围局限于低纬度地区。

　　“甜甜圈”状结构的确切厚度尚不可知，但科学家推断它延伸到地核—地幔边界以下数百公里。该结构具有浮力，这表明其内部可能含有硅、硫、氧、氢或碳等较轻的化学元素。

　　液态外核内探索到的低速地震波暗示，这些轻化学元素浓度较高，可减缓地震波的速度。这些轻元素加之温度变化搅动了外核中的液体，形成了动态的地球磁场。

(责编：罗知之、陈键)
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