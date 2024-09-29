山东西瓜品牌在新疆疏勒县落地生根——
“甜蜜产业”硕果累累（铸牢共同体 中华一家亲）
2024年09月29日08:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
金秋时节，新疆大地瓜果飘香。在新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡“蔬乐”现代高效农业示范园内，来自山东的西瓜品牌再次下种，期待着又一季的甜蜜与丰饶。
近年来，“组团式”援疆变“输血”为“造血”，以产业发展推动富民兴疆。引进一个龙头、带动一个产业、形成一个集群，各援疆省市把推进产业援疆作为促进受援地经济发展、增加就业的重要抓手，促进了地方特色优势产业发展壮大。
在喀什地区，来自山东、广东等地的产业援疆项目遍地开花，为当地经济发展注入了强劲动力。其中，山东援疆带来的西瓜品牌在疏勒县落地生根，提升了当地农产品的品质，带动了种植技术和管理水平的提高，推动疏勒县特色优势主导产业高质量发展。“甜蜜产业”结出累累硕果，成为当地乡村进一步发展的新引擎。
维吾尔族姑娘布哈力齐·斯迪克是“蔬乐”现代高效农业示范园的一名技术员，2022年10月开始从事西瓜种植工作。“跟随山东的技术人员学习1年多后，我已经能够完成西瓜的全种植过程。技术好了，经验多了，我的工资也由3000元涨到4500元。”布哈力齐·斯迪克说。
“依托大型的龙头企业，既能带动群众就业增收，也能促进乡镇经济的可持续发展。”疏勒县塔孜洪乡政府干部鲁安君介绍，“蔬乐”现代高效农业示范园已带动固定就业300余人、临时就业2000余人。“我们的西瓜不仅在国内北上广深等城市畅销，还出口到乌兹别克斯坦等周边国家。”鲁安君说。
在疏勒县，各族人民团结互助、共同奋进，农业强、农村美、农民富的幸福画卷不断铺展。
《 人民日报 》（ 2024年09月29日 02 版）
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 好品中国丨金秋“丰”景，与“梨”相约
- 俗话说 “一梨润三秋” 时值秋分 正是吃梨的好时候 梨作为我国 产量仅次于柑橘、苹果的 第三大园林水果 是保障国人“水果自由”的 实力担当 “吃梨自由”在中国 素有“百果之宗”美誉的梨 在中国有着悠久的种植历史 《诗经》中 《召南·甘棠》一诗首句 “蔽芾甘棠，勿翦勿伐” 提到的“甘棠” 便是棠梨 同时 中国也是世界第一大产梨国 2022年 全国梨产量1926.5万吨 是世界第二到第十产梨国 产量之和的将近5倍 人均产量达到13.…
- 评论
- 关注