唐晓勇 肖聪聪 杨 睿

金秋时节，新疆大地瓜果飘香。在新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡“蔬乐”现代高效农业示范园内，来自山东的西瓜品牌再次下种，期待着又一季的甜蜜与丰饶。

近年来，“组团式”援疆变“输血”为“造血”，以产业发展推动富民兴疆。引进一个龙头、带动一个产业、形成一个集群，各援疆省市把推进产业援疆作为促进受援地经济发展、增加就业的重要抓手，促进了地方特色优势产业发展壮大。

在喀什地区，来自山东、广东等地的产业援疆项目遍地开花，为当地经济发展注入了强劲动力。其中，山东援疆带来的西瓜品牌在疏勒县落地生根，提升了当地农产品的品质，带动了种植技术和管理水平的提高，推动疏勒县特色优势主导产业高质量发展。“甜蜜产业”结出累累硕果，成为当地乡村进一步发展的新引擎。

维吾尔族姑娘布哈力齐·斯迪克是“蔬乐”现代高效农业示范园的一名技术员，2022年10月开始从事西瓜种植工作。“跟随山东的技术人员学习1年多后，我已经能够完成西瓜的全种植过程。技术好了，经验多了，我的工资也由3000元涨到4500元。”布哈力齐·斯迪克说。

“依托大型的龙头企业，既能带动群众就业增收，也能促进乡镇经济的可持续发展。”疏勒县塔孜洪乡政府干部鲁安君介绍，“蔬乐”现代高效农业示范园已带动固定就业300余人、临时就业2000余人。“我们的西瓜不仅在国内北上广深等城市畅销，还出口到乌兹别克斯坦等周边国家。”鲁安君说。

在疏勒县，各族人民团结互助、共同奋进，农业强、农村美、农民富的幸福画卷不断铺展。

《 人民日报 》（ 2024年09月29日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经