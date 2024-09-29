人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，新建重庆至昆明高速铁路重庆西至宜宾东段（以下简称渝昆高铁渝宜段）于9月29日开通运营，重庆西至宜宾站最快48分钟可达，大幅压缩重庆与川南城市群时空距离，极大便利沿线旅客出行，为建设成渝地区双城经济圈注入强劲动能。

渝昆高铁线路自重庆枢纽重庆西站引出后，途经重庆市江津和永川区、四川省泸州和宜宾市、贵州省毕节市、云南省昭通和曲靖市，接入昆明枢纽昆明南站，全长约700公里，设计时速350公里。全线分段建设，此次开通的重庆西至宜宾东段全长192公里，设重庆西、江津北、永川南、泸州东、泸州、南溪、宜宾东等7个车站，其中江津北、永川南、泸州东、南溪为新建车站，其余为既有车站；宜宾东至宜宾段全长15公里，与成都至自贡至宜宾高铁共线，已于2023年12月26日投入运营；宜宾至昆明南段长约493公里，正在有序建设中。

渝昆高铁渝宜段自2020年12月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位和广大建设者优质高效推进工程建设，建成了中梁山隧道等11座隧道，架设了泸州沱江特大桥等214座桥梁，确保了工程如期建成。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格落实各项规定和标准，对渝昆高铁渝宜段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

渝昆高铁渝宜段建成通车后，最高时速按350公里运营。铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达40列，其中跨线动车组列车14列。线路开通后，重庆与泸州间首次开行动车组列车，重庆西至泸州东站间最快26分钟可达；重庆西至宜宾站间最快48分钟可达，较目前动车组列车经成渝高铁、成贵高铁运行压缩2小时35分钟。为满足旅客不同出行需求，铁路部门在渝昆高铁渝宜段实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价可通过铁路12306查询。

渝昆高铁渝宜段是我国“八纵八横”高速铁路网北京至昆明通道的重要组成部分，东接重庆枢纽，西连成都至自贡至宜宾高铁、成贵高铁，中段在泸州站与绵阳至泸州高铁交会，路网地位十分重要。渝昆高铁渝宜段开通运营后，将进一步完善区域路网结构，大幅压缩重庆与川南城市群间时空距离，便利沿线人民群众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设、推动长江经济带高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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