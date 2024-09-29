任 平

从历史深处走来，向着民族复兴前行。中华人民共和国即将迎来75周年华诞。

从一穷二白到稳居世界第二大经济体，中国特色社会主义进入了新时代，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

以大历史观之，今天的中国是“历史中国的延续和发展”，在对历史的深入思考中汲取智慧，才能从容走向未来。

以大时代观之，我们所处的新时代，是“在新的考验和挑战中创造光明未来的时代”。

新的历史方位，新的奋斗征程。贯通历史、现在、未来，站在新中国成立75周年历史节点，我们要更好读懂今天的中国、开创明天的中国。

今天的中国，是梦想接连实现的中国，我们力量十足。

为人民谋幸福、为民族谋复兴，初心使命照亮逐梦征程。

“民亦劳止，汔可小康”，《诗经》里的千古吟唱，在新时代变成现实。党带领人民经过接续奋斗，历史性地解决了绝对贫困问题，实现了小康这个千年梦想。

“千里共婵娟”的望月怀想，“嫦娥奔月”的美丽传说，终成“嫦娥”揽月的科技硕果。今年6月，嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回。

修建160万公里公路、约16万公里铁路……孙中山先生在《建国方略》中描绘了中国现代化第一份蓝图。今天，中国铁路营业里程已突破16万公里，高铁技术树起国际标杆……中国的现代化程度已超越先辈设想。

新时代的中国，每一天都在书写奇迹、创造历史。

拥有伟大梦想精神的中国人民，一棒接着一棒跑，汇聚成昂扬奋进的新时代洪流。

正是在中国式现代化这条康庄大道上，我们把一个个“不可能”变成了“一定能”。

今天的中国，是充满生机活力的中国，我们底气十足。

从京津冀协同到长三角一体化，从长江经济带到黄河流域……党的二十大后，习近平总书记主持召开9场有关区域发展的座谈会，推动构建优势互补、高质量发展的区域经济布局。全国统一大市场加快形成，新发展格局加快构建，高质量发展动能强劲。

C919国产大飞机加快商用、造船业新接订单量全球占比超七成，重型燃气轮机、汽车智能芯片等关键核心技术相继突破……拥有全球最完备的产业体系，新质生产力加快发展，创新活力激越澎湃。

粮食生产“二十连丰”，实现谷物基本自给、口粮绝对安全；油气产量当量创历史新高，可再生能源发电装机规模历史性超过火电……端牢粮食和能源两个“饭碗”，掌握发展主动权。

以“中国之制”推进“中国之治”，改革正是全社会活力涌流的奥秘所在。

改革开放是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。

今天的中国，是赓续民族精神的中国，我们信心十足。

建设体育强国，推动全民健身，在巴黎奥运会取得境外参赛最好成绩；建设健康中国，推进全民健康，我国人均预期寿命提高到78.6岁……综合国力与民生福祉相生相长，新时代中国力量充分彰显，亿万人民更加自信。

脱贫攻坚精神照亮山乡巨变，探月精神熔铸于勇攀科技高峰，获得“共和国勋章”和国家荣誉称号的功勋模范人物展现忠诚、执着、朴实的精神品格……中华民族精神和时代精神交相辉映，新时代中国精神奋发昂扬，亿万人民更加自立。

从北京冬奥会发出“一起向未来”的时代强音，到讲述中国扶贫故事的电视剧《山海情》热播海外……传承五千多年中华文明，新时代中国形象可信可爱可敬，亿万人民更加自强。

立自力更生的志气、硬自强不息的骨气、长独立自主的底气，中华民族精神的大厦巍然耸立。

习近平总书记深刻指出：“泱泱中华，历史何其悠久，文明何其博大，这是我们的自信之基、力量之源。”

今天的中国，是紧密联系世界的中国，我们定力十足。

22个自贸试验区覆盖东西南北中，海南自贸港建设蓬勃兴起，西部陆海新通道通江达海……中国开放的大门越开越大，对外的“磁吸力”日益增强。

从肯尼亚蒙内铁路、印尼雅万高铁等先后通车运营，到阿根廷高查瑞光伏电站项目正式并网发电……高质量共建“一带一路”吸引150多个国家和30多个国际组织参与，汇集着人类共同发展的最大公约数。

中非携手共逐现代化之梦，共筑新时代全天候中非命运共同体，标注下构建人类命运共同体的“全球南方时刻”。

把中国发展置于人类发展的坐标系中，把自身命运与世界各国人民命运紧密相连。

为人类谋进步、为世界谋大同。天下为公，人间正道。

历史雄辩地说明，没有中国共产党就没有新中国，就没有中国人民的幸福生活，就没有中华民族的伟大复兴。

实践充分表明，“两个确立”是新时代引领党和国家事业从胜利走向新的胜利的政治保证，对于我们应对各种风险挑战、推进中国式现代化建设具有决定性意义。

明天的中国，是社会主义现代化强国。

党的二十大对“两步走”战略安排进行宏观展望：“从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”

中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。围绕中心任务、实现战略目标，我们要用智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国。

明天的中国，奋斗创造奇迹。“中国式现代化是干出来的，伟大事业都成于实干。”我们通过奋斗，走过了万水千山；我们还要继续奋斗，创造更加灿烂的辉煌。

明天的中国，力量源于团结。中国式现代化是中国人民追求美好幸福生活的光明之路。在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”，勠力同心、锐意进取，定能创造新的更大奇迹。

明天的中国，希望寄予青年。施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。期待广大青年坚定信仰信念信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

历史在砥砺中前行，时代在奋斗中书写。

习近平总书记话语铿锵：“中国的昨天已经写在人类的史册上，中国的今天正在亿万人民手中创造，中国的明天必将更加美好。”

《 人民日报 》（ 2024年09月29日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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