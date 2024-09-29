勇于担责 敢于创新（今日谈）
2024年09月29日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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近日召开的中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势和经济工作，释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号，对广大党员、干部提出“要勇于担责、敢于创新，在攻坚克难中长本领、出业绩”的明确要求。
努力完成目标任务，干字当头；克服困难解决问题，创新为要。想干事、干成事，总会遇到难题和挑战。推动经济持续回升向好，就是要使命扛在肩、创新不怕难、攻坚不惜力，用实实在在的高质量发展成效唱响中国经济光明论。
风物长宜放眼量，我们既要锚定目标任务、把握有利条件，也要全面客观冷静看待当前经济形势。正视困难、坚定信心，保持战略定力、铆足实干劲头，激扬起勇于担责、敢于创新的新气象、精气神，就没有什么挑战不可战胜、没有什么目标不能实现。
《 人民日报 》（ 2024年09月29日 01 版）
(责编：罗知之、陈键)
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