人民网北京9月29日电 （记者赵竹青）9月27日，中国科学技术馆携手中国煤矿文工团，精心筹备的原创沉浸式戏剧《华夏之光—文明的烛火》在中国科技馆首演。该剧以浩瀚宇宙中的天关客星与蟹状星云之间的神秘联系为开篇，巧妙地将观众的视线从遥远星空拉回到华夏大地，通过古今两大科学巨构——宋代水运仪象台与现代高海拔宇宙线观测站（LHAASO拉索）的遥相呼应，构建了一幅波澜壮阔的科学发展画卷。

《华夏之光—文明的烛火》海报。中国科技馆供图

剧中，北宋时期的伟大天文学家苏颂等先贤与当代科技工作者跨越时空的交流，不仅展现了中国古代科学特别是天文学领域的辉煌成就，更深刻揭示了华夏文明开放包容、勇于探索的文明特质及其对世界文明发展的深远影响。

《华夏之光—文明的烛火》包括沉浸式游园剧和沉浸式舞台剧两部分，打破时间与空间的界限，构建起一座连接历史与现实的文化桥梁。

《华夏之光—文明的烛火》打造一场跨越千年的沉浸式体验。中国科技馆供图

沉浸式游园剧依托中国科技馆“华夏之光”展厅，以富含浓厚历史文化气息的中国古代科技展品为实景，营造沉浸式表演空间，给观众打造时空交错、亦真亦幻、移步观剧的感官体验。水运仪象台里“复活”的报时小人和科技辅导员并肩破解科学之谜、“穿越”千年的苏颂与当代大学生跨时空对话、北宋的杨惟德和美国天文学家哈勃因“天关客星”和“蟹状星云”梦幻联动……“说书人”带领观众徜徉在华夏之光展厅，开启了一场跨越千年的追光之旅，点燃古今中外文明对碰的思想火花。

《华夏之光—文明的烛火》沉浸式游园剧现场。中国科技馆供图

沉浸式舞台剧则将多媒体舞台延伸至观众席，观众能够以360度视角观看剧中人物的细腻表演，震撼感受北宋天文学家首次记录“天关客星”，亲眼目睹苏颂攻坚克难，汇聚各方人才铸就水运仪象台的过程，身临其境般领略当代科技工作者们披肝沥胆带领团队建成世界最大、灵敏度最高的高海拔宇宙线观测站的科学壮举……该剧巧妙运用声、光、电、舞、美、化等多种艺术手段，营造出既古典又现代的独特氛围，让观众在享受视觉与听觉双重盛宴的同时，深刻理解科学精神的传承与发展，感受当代科技工作者万众一心实现科技自立自强的坚定信念。

《华夏之光—文明的烛火》沉浸式舞台剧现场。中国科技馆供图

中国科技馆相关工作人员介绍，《华夏之光—文明的烛火》是中国科学技术馆首部原创沉浸式戏剧，是科学、文化、艺术深度融合的一次大胆探索。它不仅融贯古今中外的科学传承，弘扬了科学家精神，更实现了对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，为科普工作开辟了新的表达方式和传播路径。

(责编：陈键、吕骞)

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