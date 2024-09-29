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行进中国 | 创新之魂，生生不息

人民网记者 赵竹青
2024年09月29日09:43 | 来源：人民网
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“苟日新，日日新，又日新。”古训回响，映照出中华民族对创新的永恒渴望。

今日中国，创新浪潮如同江河汇海，澎湃不已。在北京，每5分钟就有一家科技型企业诞生；在常州，全球每10辆新能源汽车，就有1辆搭载这里的动力电池；在陕西，一年4120.76亿元技术合同成交额令人瞩目……

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。在新中国75周年的光辉历程中，创新始终是推动国家进步的不竭动力。跟随“行进中国”调研采访团多地走访的脚步，我们见证了中国以创新为翼，迈向高质量发展的壮丽征程。

谋创新，为产业升级添“动能”

“各方注意，现在远程开机，请注意安全。”地面上，“太空舱”内工作人员轻点鼠标；矿井下，采煤机滚筒随即启动，滚滚“乌金”倾泻而下……鼠标一点、一刀割下，背后就是高达50万元的经济价值创造。

华阳二矿综采智能化控制系统“太空舱”。人民网记者 王帆摄

华阳二矿综采智能化控制系统“太空舱”。人民网记者 王帆摄

这一幕，恰似我国经济增长模式深刻转型的缩影——正从对土地、人力等传统生产要素的过度依赖中解放出来，迈向以科技创新为核心驱动力的新发展阶段。

党的二十大报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。在全球百年未有之大变局中，新一轮科技革命与产业变革风起云涌，唯有不断创新，方能催生新质生产力，构筑新的竞争优势，牢牢掌握发展主动权。

面对新时代、新使命，全国各地奋楫争先，因地制宜发展新质生产力，积极探索高质量发展的有效路径。

山西，这个煤炭大省，抢抓数字化转型机遇，逐步告别传统的人力挖煤模式，开启智能采矿新篇章；浙江，加速“数字浙江”建设步伐，为区域产业升级插上智慧的翅膀；湖北，更是雄心勃勃，致力于打造武汉成为“自动驾驶第一城”……

中国光谷行驶中的空轨。人民网记者 王郭骥摄

中国光谷行驶中的空轨。人民网记者 王郭骥摄

放眼全国，“中国芯”“智能造”“未来车”“数据港”等新兴领域蓬勃发展，成为推动我国经济转型升级的重要力量。国家统计局最新数据显示，今年8月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%。

创新高地相继崛起的同时，中国在全球创新版图上的地位也日益凸显。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，全球百强科技创新集群中，中国拥有26个，排名世界第一，而在全球十大科技创新集群中更是独占4席。

聚英才，为创新生态蓄“势能”

“我们企业卖的是‘人’。”晋武能源董事长乔会武的一句话，道出了人才的重要性。正是这种对创新的不懈追求，让一个不起眼“小作坊”，成长为“单项冠军”“小巨人”。

创新之道，唯在得人。人才是创新的基石，是推动原创性、颠覆性创新的第一资源。如何全方位培养、引进、用好人才，推动原创性、颠覆性创新，催生新产业新动能、培育发展新质生产力，成为实现中国式现代化的关键课题。

首都北京，人才密度全国第一。这里，汇聚着全国约一半的两院院士、约1/3的“高被引科学家”。用好创新“人才宝库”，北京综合产业园、基金等营造出“六位一体”的创业生态，让创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

东北老工业基地辽宁，持续推进行政审批制度改革、“兴辽英才计划”等，成功逆转了多年来人才流失的趋势。2023年，该省引进海内外优秀博士和高级职称人才4387名，同比增长77%。

到沈阳的博士生们在展台前了解岗位需求。人民网记者 邱宇哲摄

到沈阳的博士生们在展台前了解岗位需求。人民网记者 邱宇哲摄

筑巢引凤栖，花开蝶自来。各地通过强有力的人才政策支持，完善创新生态，产业高地的“磁吸”效应不断放大，吸引全球英才纷至沓来。

创新，是引领发展的第一动力；人才，是支撑发展的第一资源。把创新摆在国家发展全局的核心位置，从理论创新到制度创新，从科技创新到文化创新，各类人才的创新活力被充分激发。2024年全球创新指数排名中，我国已升至世界第11位，较去年上升1位，是排名前30位中唯一的中等收入经济体。

抓改革，为创新体系提“效能”

创新决胜未来，改革关乎国运。如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。

党的二十届三中全会提出“构建支持全面创新体制机制”，就是要把社会主义的制度优势，进一步转化成竞争优势，赢得战略主动。

科教资源富集的陕西，通过体制机制改革“破壁”，助力科研成果从“实验室”奔赴“生产线”。探索实施职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定制度、横向科研项目结余经费出资科技成果转化“三项改革”，解决科技成果“不敢转”“不愿转”“缺钱转”困扰，成效明显。

我国不断探索和实践新的机制。在组织管理方面，通过“揭榜挂帅”“赛马”等，推动科技资源配置效率有效提升；在科研评价方面，破“四唯”，为科研人员减负；在成果转化方面，权利义务、分配方式、保障措施等进一步明确，让更多科研成果从“书架”走向“货架”。

基于碲锌镉材料的各种探测产品。人民网 王丽摄

基于碲锌镉材料的各种探测产品。人民网 王丽摄

“发展新质生产力，不是另起炉灶，而是要靠改革，把科教优势和产业优势转化为发展优势。”辽宁省科技厅厅长蔡睿说。得益于政策的精准引导，当地传统产业在科学家和企业家的一次次“双向奔赴”中，已经脱胎换骨。

在体制机制改革护航下，新技术正在加快“落地生金”。今年上半年，全国高校和科研机构专利转让许可次数同比增长22.2%，一批高价值专利在高端化、智能化、绿色化产业场景中加速落地。

随着改革的不断深化，一个更加开放、协同、高效的创新体系，正在加快形成。

面向未来，创新的中国已经交出了一份令人振奋的成绩单——

全社会基础研究投入显著增加，2023年占比达到6.6%；科技型企业蓬勃生长，企业研发投入占全社会研发投入的比重连续多年超过75%；研发人员队伍日益壮大，总量稳居世界首位；青年人才成为科研主力军，国家自然科学基金项目中的80%由45岁以下的青年人员承担。

创新的中国，生生不息；创新的民族，永远年轻。

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(责编：罗知之、吕骞)
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