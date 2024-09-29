人民网北京9月29日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称国铁北京局）消息，9月29日位于北京经济技术开发区的高铁站开始试运营，首次开启客运服务，并计划于10月1日正式开通运营，实现了京津城际列车在北京市内多点停靠，将更好地服务亦庄新城发展，为“轨道上的京津冀”注入新活力。

据了解，试运营首日，国铁北京局安排经停亦庄站高铁列车6列，其中首趟C2001次列车是从北京南站6:14始发去往天津方向，6:24到达亦庄站，停站两分钟，6:51抵达天津站，全程旅时37分钟。亦庄站正式开通运营后，将根据客流需求和设备条件，梯次稳妥加大运力投放至每天安排经停亦庄站高铁列车12列，早高峰6:00至9:00间安排经停亦庄站的进京高铁4列，晚高峰17:30至20:30之间安排经停亦庄站的出京高铁4列。

据国铁北京局客运部相关负责人介绍，亦庄站开通运营是在国铁集团和北京市各交通保障部门的共同努力下，为满足京津两地间的通勤旅客需求，对京津城际列车的经停站点进行优化，使得京津城际铁路上的运营高铁站增至7座，分别为北京南、亦庄、武清、天津、军粮城北、塘沽、滨海，进一步完善了京津城际的铁路网络。

北京南站至天津站间的城际列车最快运行时间仍为30分钟，北京南站到亦庄站最快10分钟，亦庄站到天津站最快25分钟；同时，借助亦庄站开通契机，扩充了京津城际11.3%的运能。购票方式与京津城际其他列车一样，支持使用计次票、定期票、京津城际同城卡、中铁银通卡和铁路e卡通等多种票制。

据北京亦庄站工作人员介绍，亦庄站行政隶属于国铁北京局北京南站，为京津城际铁路线下桥式站，现站房总建筑面积约五千多平方米，设有2条进站通道和2条出站通道，进出站闸机16台、半自助闸机4台，可满足旅客快速进出站需求。设有1个综合服务中心，开设售改退窗口、银通卡窗口和公安制证窗口，改变传统售票模式，实现解答问询、重点帮扶、售票服务等一体化集成服务。

国铁北京局京南工程项目管理部高级工程师徐林光介绍，亦庄站开通客运业务相关改造工程于2024年5月正式开工建设，涉及站房、雨棚、设备设施等多个方面，期间克服了大跨度雨棚吊装作业、上跨地铁施工、既有铁路设备防护以及施工场地受限等诸多难题，竭力确保9月29日具备开通客运业务条件。

北京经济技术开发区城市运行局相关负责人介绍，该局积极推进亦庄火车站配套设施建设，建成了2万多平方米配套停车场和各类市政管线，可容纳300多辆机动车和500多辆非机动车，同时对1万多平方米的站前广场进行绿化和铺装，进一步提升站前广场环境质量。

北京市交通委员会相关负责人介绍，为做好铁路旅客交通接驳服务，北京市交通部门广泛组织轨道交通亦庄线、地面公交车、出租车（含网约车）、小汽车、大巴车、自行车、步行等多种方式服务铁路客流，确保周边城市配套交通服务与亦庄火车站同步投入使用。

(责编：王连香、吕骞)

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