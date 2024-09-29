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中国人寿召开2024年改革发展研讨会

2024年09月29日10:11 | 来源：人民网
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9月27日，中国人寿召开2024年改革发展研讨会。集团党委书记蔡希良主持研讨并作总结发言。

研讨会现场。（受访者供图）

研讨会现场。（受访者供图）

蔡希良指出，要科学研究、把准定位，以改革创新的思维和方式推进高质量发展。一是锚定世界一流，推动企业做强做优做大。努力形成核心主业优势突出，多家主体齐头并进、多元盈利、相互补位的发展新局面。二是聚焦综合金融，持续深化供给侧结构性改革。努力在经营理念上突破，从以管理为中心向以客户为中心转变，在体制机制上突破，从依靠行政推动向依靠内部市场化机制促进转变，在发展模式上突破，加快从浅层次交叉代理向深层次资源共享转变。三是突出重点领域，全力打造新的业务增长极。在做好金融“五篇大文章”和发展重点领域保险上取得突破，特别是要把健康养老作为重点业务，举全集团之力加快建设养老金融国寿服务体系。

蔡希良强调，要主动作为、干字当头、狠抓落实，认真贯彻9月26日中央政治局会议对经济工作的决策部署，进一步发挥保险资金优势，助力提振资本市场，加快推动重点改革任务取得实质性成效，以巡视整改为契机把改革引向深入，坚定不移完成年度目标任务，尽早做好明年工作谋划。

研讨会上，中国人寿集团战略规划部/董事会办公室/中国人寿金融研究院、业务管理部/协同发展部、战略客户部/国际业务部、风险管理部分别作专题汇报，集团旗下寿险公司、广发银行、财险公司分别作专项报告，集团党委班子成员、高级管理人员进行交流发言，集团其他成员单位和重点改革任务牵头部门分别提交书面材料。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员、驻中国人寿纪检监察组副组长、集团公司各部门主要负责人、各直属单位、广发银行党委班子成员参加会议。

(责编：董童、李源)
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