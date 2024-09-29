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高质量发展调研行｜赛力斯每30秒可下线一辆新能源车，重庆汽车产业跑出加速度

2024年09月29日10:18 |
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机械臂精准挥舞、运输机器人来回穿梭……重庆两江新区的赛力斯超级工厂总装车间内，一辆辆新能源汽车陆续下线。

“最快每30秒就可下线一辆新能源车。”赛力斯集团工作人员介绍，工厂拥有超1000台智能化设备，超3000台机器人智能协同，关键工序100%自动化，实现高效生产，保障及时交货。

今年上半年，赛力斯汽车交出亮眼成绩单——新能源汽车累计销量超20万辆，同比增长348.55%。

在赛力斯汽车等龙头企业带动下，重庆汽车产业高歌猛进。今年上半年，重庆汽车产量达121.4万辆，重返中国汽车产量第一城；今年1—8月，重庆新能源汽车产量52.5万辆，同比增长151.4%，增速远高于全国。

数量增长的同时，质量也在提升。如今，重庆造新能源汽车在中高端市场占比更大，重庆造自主品牌新能源汽车的品牌影响力更强。

重庆市经信委负责人表示，下一步，将支持赛力斯等整车龙头企业与华为等科技型领军企业强强联合，大力研发中高端产品，全面提升品牌价值，持续做大做强智能网联新能源汽车产业，因地制宜发展新质生产力。

来源：人民日报客户端重庆频道 朱俊杰 刘新吾

(责编：罗知之、陈键)
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