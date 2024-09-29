人民网记者 王震

数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

培育壮大数据产业，“顶层设计”正持续完善。

9月27日，国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》向社会公开征求意见。

发展数据产业是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措，是推进国家大数据战略、加快建设数字中国的重要支撑。

去年10月，国家数据局挂牌成立，先后印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《数字中国建设2024年工作要点清单》《数字经济2024年工作要点》《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》等一系列政策文件和规划方案。

在7月22日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家数据局数据资源司司长张望表示，国家数据局高度重视数据产业的培育工作，正在研究制定促进产业发展的政策。

此次发布两个征求意见稿，意味着我国数据产业发展“路线图”进一步明确。具体来看，两份文件从产业规划、企业发展两个层面作出要求。

围绕数据产业高质量发展，《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》重点部署了八方面工作，包括“加强数据产业规划布局”“培育多元经营主体”“加快数据技术创新”“提高数据资源开发利用水平”“繁荣数据流通交易市场”“强化基础设施支撑”“提高数据领域动态安全保障能力”“优化产业发展环境”。

文件同时要求，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业。

加强企业数据资源开发利用，是推进全国一体化数据市场建设、实现数据资源配置效率最优化和效益最大化的重要举措。

如何充分释放企业数据资源价值？《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》要求，统筹数据发展和安全，以深化数据要素市场化配置改革为主线，以激发企业创新活力为关键，以健全企业数据权益实现机制为重点，充分发挥企业主体作用，分类推进企业数据资源开发利用。

文件同时提出“鼓励企业建立健全数据资源管理制度机制”“引导企业规范开展数据资源入表”“引导行业龙头企业、互联网平台企业等提供普惠性数据产品和技术工具”等具体工作。

(责编：陈键、吕骞)

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