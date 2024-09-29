渝西，是重庆最“接近”四川的地区。

这种接近，首先是字面意义上的：紧挨着。

四川在西，重庆在东，川渝接壤处的渝西八区——江津、永川、合川、璧山、铜梁、大足、荣昌、潼南，此次中宣部“高质量发展调研行”重庆主题采访活动就密集到访了六个。

引用《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》这一国家战略中的表述，就要“推进重庆向西发展”，渝西正是“桥头堡”。

这是地理上的接近。

万里长江，独此江津。姜峰摄

还有历史文化、风土人情上的接近。

一说起重庆，大家都会想到8D立体山城。而渝西可谓“非典型的重庆”：正如此次调研行沿途所见，地势平坦、一马平川，与成都平原更为相像。

其实，这里在历史上曾是四川省地级行政区，因行署先后驻在原江津县、永川县，故称江津地区、永川地区，涵盖上面提到的八个县。直至1983年，整体并入了直辖前的重庆市。

所以，老重庆人仍惯称渝西为“江八县”。随着直辖，八县先后撤县设区，乃成为今天的渝西八区。

前后左右这么一看，笔者也就找到了行走渝西的坐标：川渝交流的桥梁，巴蜀互通的走廊。

世界瑰宝，大足石刻。姜峰摄

有了更宏观的定位，我们对渝西的发展今昔，也就能理解得更加清晰。

比如世界文化遗产大足石刻，被誉为人类石窟艺术史上的巅峰。如此高的成就，不可能一蹴而成。考察其源流，四川省的巴中石窟、安岳石刻，可以说上承洛阳龙门、下启重庆大足，让我们摸索到一条石窟艺术由唐入宋、由北向南的发展脉络——若没有川渝地区长期共同的人文积淀，又怎么会凭空冒出个巅峰？

高峰总在高原上。大足石刻站在了巨人的肩膀。

“工欲善其事，必先利其器。”精细的雕刻，离不开得心应手的工具，石刻艺术的发展，顺带让大足的五金工艺水平水涨船高，龙水镇出产的龙水刀，闻名巴蜀千百年。

时至今日，依托业已发展为西南地区最大规模的龙水五金市场，大足区正探索国际物流通道与外贸新业态融合，增值税免征、便捷通关、结汇创新等举措助力西南小商品组团出口……

不过，深厚的土壤，有时也是种“负担”。

江津区，是长江入渝第一站。长江之滨的白沙镇，酿酒历史悠久，俗称江津老白干。可往西边上游一看，是四川的宜宾和泸州；往南边望，是贵州的遵义。距离“中国白酒金三角”如此之近，却笼罩在巨影下，品牌力难免相形见绌。

怎么办？

唯有求新、变道超车，走年轻、时尚、利口、多元的新路子。寻着酒香，一边聊，一边品，从这次采访团成员们、尤其是女性同行们的反应看，江津白沙前景可期。

白沙镇上，江记酒庄。姜峰摄

当然，这里不只有酒。作为曾经的地区行署所在，江津、永川自三线建设时期以来，形成了良好的工业基础，也构成今日发展的底气。2023年，江津和永川的地区生产总值，分别以1401.6亿元和1281.4亿元领跑渝西，也居重庆市前列。

如果给永川区印张名片，第一行肯定是——职教之城。

不过一区之域，城市建成区常住人口80万人，却坐拥8所中职院校、5所高职院校、2所应用型本科院校和2所成人教育学校，在校师生就有20万人，每年还向社会输送着4万名高素质技能人才。

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中明确提出“支持永川建设现代制造业基地和西部职教基地”。这与当地的资源禀赋、发展基础密不可分：

土地平坦、水网密布，三线建设时期，一批工业企业在永川布局，公办大中专和技工学校也先后设立；上世纪90年代以来，永川又抓住国家推进教育改革的重大机遇，大力引进和培优扶强民办职业院校，通过“城校互动”的发展探索，进而形成了今天一区坐拥17所大中专职业院校的雄厚规模。

当地朋友给笔者算了个数：四个永川城里人，就有一个和职教有关系；过去连续五年，永川始终保持人口净流入，是一座充满活力的城市。

近年来，长城汽车、雅迪电动车等一批先进制造链主企业在永川落户，17所大中专职业院校也在提质扩容，产教良性互动、校企优势互补的发展格局正加快形成，“双基地”建设蹄疾步稳。

科影融合片场、无人驾驶汽车……“黑科技”满满的调研行见闻，与时尚现代的永川城市风貌相得益彰——拥有年轻人的地方，往往拥有无尽的未来。

科技片场，永川出品。姜峰摄

渝西八区，个个不同。怎么发展？答案就是：因地制宜。

回锅肉、毛血旺、鱼香肉丝、水煮肉片……很遗憾，没有一头生猪，能活着走出川渝。

几年前，并非养猪大县的荣昌区，却落地了国家级生猪大数据中心，凭啥？

抗战时期，原国民政府中央畜牧实验所内迁到了荣昌。这里有一种荣昌猪，被形容为“健如刚鬣色如银”，后来纳入了世界名猪种——很可惜，也是回锅肉的最佳食材。

在此基础上，历经川东荣昌种畜场、四川省养猪研究所等变迁，最终在荣昌组成了重庆市畜牧科学院，2021年更是获批建设国家生猪技术创新中心。

前端抓种业，后端抓数据，并非生猪主产地的荣昌，编制发布着“中国生猪产业·荣昌指数”。

坐落在川渝交界，从过去“不西不东”，到现在“左右逢源”——科技，才是荣昌的核心竞争力。

荣昌指数，赋能产业。姜峰摄

首要抓工业、重点抓制造业，则是铜梁区的选择。

瞄准“双碳”机遇，当地把新型储能产业锁定为主攻方向，成功引进了海辰储能重庆基地项目，计划总投资130亿元、用地1200亩，是落户重庆的首个锂电储能整装项目，创造了百亿级工业项目当年签约、当年开工、次年投产的“铜梁速度”。

项目全面达产后，将建成西南地区单体产能最大的储能电池工厂，年产值达300亿元以上。

以海辰储能为龙头，铜梁还引进了四川金汇能等一批配套企业落户，推动川渝毗邻地区产业互补合作，四川自贡年产30万吨电池电解液生产项目已纳入铜梁新型储能产业配套链。

目前，铜梁10平方公里储能产业园基本建成，新型储能产业本地配套率达到60%，川渝配套率约70%，初步构建起储能一小时锂电“供应链圈”。

舞龙舞出了国家级非遗，铜梁人是懂协作的。

铜梁龙舞，红火热烈。姜峰摄

出铜梁，再往东，此次高质量发展调研行就走到渝西的最后一站合川区。

合川，顾名思义，河流汇合处。

从秦岭南麓米仓山来的渠江，与岷山主峰雪宝顶流下的涪江，在这里先后汇入陕甘川交界源出的嘉陵江，合川真形胜之地，无怪乎影响世界历史进程的钓鱼城之战发生于此。

海纳包容、兼收并蓄——合川的风土人情，与“万物皆可涮”的火锅精髓是相通的。

这不，重庆火锅食材产业园落户合川，依托区位、产业、空间、要素、服务、政策等综合发展六大优势，围绕火锅原材料种植养殖、食材加工、集散交易、产品研发、检验检测、消费体验等，全力打造具有重庆辨识度、全国影响力、世界知名度的重庆火锅食材全产业链。

目前，产业园已经聚焦火锅食材企业340余家，培育特色火锅食材品牌70余个，到2027年力争实现全产业链产值600亿元。

钓鱼城外，嘉陵汤汤。姜峰摄

远眺三江，思绪万千：

渠江，是四川巴中、达州、广安的母亲河；涪江，浇灌了四川绵阳、遂宁的沃野千里；嘉陵江，滋养了四川广元、南充的风华——直至渝西，三川合一、款款南下，不久又在百公里外的重庆朝天门，与浩荡北上的长江撞个满怀，再一同昂首东去。

川渝同源同流。广纳百川，未来必有气象万千！

来源：人民日报客户端重庆频道 姜峰

(责编：罗知之、陈键)

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