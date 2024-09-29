人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行丨重庆大足：精美的石刻“会说话”

2024年09月29日10:41 |
小字号

跟着导航来到重庆市大足区宝顶镇，一下车，一栋气势恢宏的香槟色建筑映入眼帘。这座竣工于2022年的大足石刻游览中心，便将游客的期待值拉满。

新建中心、引用数字技术、建设文创园，作为世界文化遗产，大足石刻历史悠久，也同样历久弥新，不断优化游览体验。从科普到娱乐，在深入浅出的艺术盛宴中，让游客全方位体验这份沉淀了千年的美。

大足石刻内涵丰富，“看不懂”是许多游客的最大担忧。而当踏进游览中心，相信两边的4K、8K剧场，将化解这样的不安。4K宽屏电影《天下大足》介绍了大足石刻的开凿历程，而8K球幕电影《大足石刻》记录了大足石刻的经典造像，抢先为观众带来艺术震撼。

进入8K球幕影院，特殊设计的座椅，让观众可以顺势仰躺而下，视线被屏幕填满。这支影片由实景拍摄和CG动画结合制作而成，加上特殊的影院设计，让石刻仿佛铺面而来，观众好似跟着镜头贴近石刻，将每个细节都看得一清二楚。

“通过数字建模、特殊的拍摄方式、特制的呈现手法，让游客获得沉浸式的观影体验，过程中对大足石刻了初步了解。”大足高新区党工委委员、管委会管委会副主任黎卫东说。

大足石刻。姜峰摄

大足石刻。姜峰摄

观影后搭上景区巴士，抵达宝顶山石刻群。地狱经变像、六道轮回图、千手观音……再见8K电影中的画面，但现实却不同于电影，那肃穆的眼神、斑驳的色彩，让人倍感历史的重量。而这时，游客如果想要了解石刻讲述的故事，除了聘请导游之外，还可以拿出手机，扫一扫石刻旁的二维码，即可获得语音讲解。

站在石刻之前，一边听着手机里的讲解，一边仰头观望。游客们按照自己的节奏，走走停停，依兴趣在不同的石刻前停留，“线上讲解”让每位游客都有机会来一场这样的“定制私旅”。

游览结束后，游客或许还有些意犹未尽。那么在景区20分钟车程附近，大足石刻文创园将会是进一步体验雕刻文化的好去处。

数字化雕刻车间。王欣悦摄

数字化雕刻车间。王欣悦摄

“我们的文创园集展览、体验、消费为一体。从雕刻技术出发，开设了玉石、木雕、石雕、现代雕刻等展馆。”黎卫东说，“在这里，游客可以看到经典造像的复刻件，雕刻材质、风格、技法的演变，还能上手体验石刻版画，试刻景区里的猫鼠图等，自己还能留作纪念。”

而优化游客体验的步伐还未停止。大足石刻是对大足区内所有石刻的统称，石刻分散在多个山头，如何整合石刻资源？通过数字技术，大足久久为功。黎卫东说，“下一步，我们将宝顶山之外的经典造像进行复刻，让游客不必奔波，就能全面地游览、了解大足石刻。”

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
存量房贷利率将批量调整 不同借款人利率有差异
　　人民网北京9月30日电 （记者黄盛）中国人民银行29日发布公告，进一步深化利率市场化改革，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。 公告调整优化的主要内容包括：一是允许变更房贷利率在贷款市场报价利率（LPR）基础上的加点幅度。…
业界热议地热产业发展：加大技术创新 拓展应用场景
　　人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）实现“双碳”目标，要求构建清洁低碳、安全高效能源体系。日前，在第十四届全国地热大会上，与会嘉宾表示，地热是一种可再生能源，具有资源量大、能源利用效率高、节能减排效果好等优点，对于调整能源结构、节能减排、改善环境的意义重要。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部