跟着导航来到重庆市大足区宝顶镇，一下车，一栋气势恢宏的香槟色建筑映入眼帘。这座竣工于2022年的大足石刻游览中心，便将游客的期待值拉满。

新建中心、引用数字技术、建设文创园，作为世界文化遗产，大足石刻历史悠久，也同样历久弥新，不断优化游览体验。从科普到娱乐，在深入浅出的艺术盛宴中，让游客全方位体验这份沉淀了千年的美。

大足石刻内涵丰富，“看不懂”是许多游客的最大担忧。而当踏进游览中心，相信两边的4K、8K剧场，将化解这样的不安。4K宽屏电影《天下大足》介绍了大足石刻的开凿历程，而8K球幕电影《大足石刻》记录了大足石刻的经典造像，抢先为观众带来艺术震撼。

进入8K球幕影院，特殊设计的座椅，让观众可以顺势仰躺而下，视线被屏幕填满。这支影片由实景拍摄和CG动画结合制作而成，加上特殊的影院设计，让石刻仿佛铺面而来，观众好似跟着镜头贴近石刻，将每个细节都看得一清二楚。

“通过数字建模、特殊的拍摄方式、特制的呈现手法，让游客获得沉浸式的观影体验，过程中对大足石刻了初步了解。”大足高新区党工委委员、管委会管委会副主任黎卫东说。

大足石刻。姜峰摄

观影后搭上景区巴士，抵达宝顶山石刻群。地狱经变像、六道轮回图、千手观音……再见8K电影中的画面，但现实却不同于电影，那肃穆的眼神、斑驳的色彩，让人倍感历史的重量。而这时，游客如果想要了解石刻讲述的故事，除了聘请导游之外，还可以拿出手机，扫一扫石刻旁的二维码，即可获得语音讲解。

站在石刻之前，一边听着手机里的讲解，一边仰头观望。游客们按照自己的节奏，走走停停，依兴趣在不同的石刻前停留，“线上讲解”让每位游客都有机会来一场这样的“定制私旅”。

游览结束后，游客或许还有些意犹未尽。那么在景区20分钟车程附近，大足石刻文创园将会是进一步体验雕刻文化的好去处。

数字化雕刻车间。王欣悦摄

“我们的文创园集展览、体验、消费为一体。从雕刻技术出发，开设了玉石、木雕、石雕、现代雕刻等展馆。”黎卫东说，“在这里，游客可以看到经典造像的复刻件，雕刻材质、风格、技法的演变，还能上手体验石刻版画，试刻景区里的猫鼠图等，自己还能留作纪念。”

而优化游客体验的步伐还未停止。大足石刻是对大足区内所有石刻的统称，石刻分散在多个山头，如何整合石刻资源？通过数字技术，大足久久为功。黎卫东说，“下一步，我们将宝顶山之外的经典造像进行复刻，让游客不必奔波，就能全面地游览、了解大足石刻。”

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)

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