人民网北京9月29日电 （欧阳易佳）9月28日至29日，2024年全国国土空间规划年会在杭州召开。会议围绕“深化‘多规合一’改革 健全城市规划体系”这一主题，进一步凝聚行业共识，推动国土空间治理体系和治理能力现代化。

与会代表们表示，国土空间规划从业者要扛起历史责任，以更强烈的责任感和使命感，推动规划改革走深走实。把改革的优势和创新的活力结合起来，进一步加强政产学研联动，要做引领可持续发展的规划、有温度的规划、支撑新发展格局的规划、塑造国土魅力的规划、创造财富和价值的规划、数字赋能的规划、共建共治共享的规划、能用管用好用的规划、全生命周期管理的规划，为深化“多规合一”改革注入新动能。

会议指出，一年来，各级各类国土空间规划编制审批取得新进展；国土空间规划法治建设和技术标准体系日渐成熟；全国国土空间规划实施监测网络初步建立，新的技术方法得到更广泛应用；规划行业不断发展，从业队伍更加融合。

会议要求，要健全城市规划体系，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，建立健全覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制和规划许可制度。顺应新产业新业态和城乡建设全面进入存量时代的现实需要，进一步转变思路观念，创新技术方法，打通管理“堵点”，将“多规合一”改革融入自然资源“两统一”职责全链条，通过创造新价值，塑造城乡发展的新动能新优势，为规划事业开辟新领域新赛道。

(责编：郝帅、吕骞)

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