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“防洪减灾齐思防患”防洪减灾科普进校园活动举行

2024年09月29日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （欧阳易佳）近日，由中国水利水电科学研究院（以下简称“中国水科院”）和北京市第八中学（以下简称“北京八中”）共同举办的“防洪减灾·齐思防患”2024年防洪减灾科普进校园活动成功举办。活动旨在增强学生防洪减灾意识，普及防洪科学知识，增强青少年应对自然灾害的能力。

活动邀请了国际洪水管理大会主席、加拿大工程院院士、加拿大科学院院士、加拿大西安大略大学教授Slobodan P. Simonovic。中国水科院减灾中心综合办公室主任张诚，防御一处副处长张海涛，水科院专家团队及八中相关师生出席活动。

活动现场。水科院供图

活动现场。水科院供图

北京八中副校长耿晓东表示，防灾减灾教育是学校体系教育的重要组成部分，此次活动科普不仅为学生带来了世界领先的防洪知识，也为提高学生的科学素养、增强应急反应能力提供了宝贵的机会。希望学生们通过本次活动，了解洪水的成因，掌握防洪减灾的基本知识，从而在灾害来临时，能够保护自己，帮助他人。

“参加了关于防洪防涝的讲座后，我从多方面了解到了防洪的重要性以及如何防洪。”北京八中学生贺思涵说，在防洪防涝中，强调可持续性是不可或缺的。保护生态系统（如湿地和森林）在减灾和水资源管理中发挥着重要作用。这场跨国讲座不仅让我们深入了解了应对洪涝灾害的方法，还认识到了在全球范围内协同应对水灾挑战的重要性。

活动期间，北京八中“科学家故事众创空间”启动，这是为了大力弘扬科学家精神，讲好科学家故事，引领广大中小学生在学习与实践活动中树立爱国为民的理想，激发科学兴趣提升科学素质而设立的科技特色校园科技活动。

(责编：郝帅、吕骞)
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