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全国会计人员统一服务管理平台上线运行

2024年09月29日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，全国统一平台于2024年9月26日上线试运行，2025年1月1日正式运行。

全国统一平台立足会计人员全生命周期管理服务、会计法规制度建设宣传培训、会计管理工作学习交流三项目标，共开发会计人员信息采集、会计人员属地关系调转、会计专业技术资格考试管理、优秀考生管理、会计职称管理、会计人员继续教育管理、会计人员奖惩登记管理、高端会计人才培养管理、会计法规制度宣传、会计法规制度培训、会计管理工作动态、会计管理队伍建设等12个业务模块百余项功能，基本涵盖了各类会计人员服务管理事项。

全国统一平台由会计人员信息汇聚平台升级为会计人员综合服务管理平台，各项业务的办理流程全程嵌入系统，实现用户业务全程网上办理。同时，完成统一门户建设、单位功能开发、历史数据清理等相关工作。后续还将结合会计人员服务管理工作需要，持续丰富完善其他功能。

全国统一平台使用网址https://ausm.mof.gov.cn，主要服务会计人员（含报名会计专业技术资格考试的考生）、财政部门（包括会计管理机构、会计专业技术资格考试管理机构等）、用人单位三类用户群体。自2024年9月26日起，各级财政部门、国管局等均在全国统一平台办理业务。

(责编：王震、吕骞)
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