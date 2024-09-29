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国庆假期自驾出行比例将超80% 新能源汽车流量持续增长

人民网记者 王连香
2024年09月29日10:54 | 来源：人民网
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海上钓鱼、星空观测、参观古村古迹……这个“十一”假期，体验祖国大好河山、绝美风景与人文遗产已成为驱动游客选择自驾游的主要动因。

记者注意到，近年来，伴随旅游市场持续繁荣，自驾游出行规模稳步增长。《2024中国自驾游报告》指出，80后和90后是主流人群，亲子家庭自驾游占比过半，72小时成为自驾游“黄金时间”，自驾游市场逐步走向成熟。

据了解，目前，中长途自驾游成为主流，旅游目的地更加多元化，文化体验也成为了游客需求的主要增量。今年1月至8月，46%的自驾游客将历史、文化和艺术等人文景观作为首选。

今年国庆假期出行有哪些特点？在日前国新办召开的新闻发布会上，交通运输部副部长李扬介绍，国庆期间自驾出行比例将超过80%，达到15.26亿人次，另外的20%会通过火车、飞机，包括轮船等营业性客运。

交通运输部预测，国庆假期旅客出行的热门通道主要集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝都市圈；跨省游也将成为主流，比较热门的地区包括北京、山西、上海、江苏、浙江、四川、重庆以及新疆，东南亚国家将成为跨国国际旅游的热门地区。

随着新能源汽车流量持续增长，国庆假期，新能源汽车充电需求集中释放。交通运输部公路局局长周荣峰表示，为提高自驾出行体验，要强化重大节假日充电保障能力。截至今年8月底，全国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个。

从租车市场看，异地租车游更受中远程游客的青睐，租车自驾市场规模每年以10%的速度增长，成为自驾游行业的主要增量。今年国内的私家车自驾游与租车自驾游的频次比例约为7∶3，租车自驾游也将迎来更多业态创新。

今年国庆假期，将继续实施小型客车免收通行费政策。“无论您什么时间驶入高速公路，只要您是从免费通行时段，也就是从10月1日0时到10月7日24时这个时段驶离高速公路，都可以享受免费通行政策。”周荣峰介绍。

针对大家担心如遇到免费通行时段快结束时，还没有到达目的地情况怎么办？周荣峰建议：“快到24时前，找一个就近的收费站，先驶出去，再开进来，这样就可以只需缴纳最后一段的行程费用，前面的行程就全程免费了。”

(责编：李楠桦、吕骞)
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