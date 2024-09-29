原标题：波司登携手机能教父Errolson Hugh，重塑机能户外新风尚

9月，波司登打造全新VERTEX系列，并联合新生代潮流阵地“得物”平台进行首发，再掀户外机能风新热潮。25日，波司登“机能适界”限时空间降临上海，Errolson Hugh空降现场举办限时签售会，揭秘新系列设计理念。

限时潮流快闪，燃爆沪杭机能圈

波司登“机能适界”限时空间以象征无限可能的巨型拉链为灵感，于上海巨鹿路构筑起一座“机能堡垒“，吸引消费者入店一探究竟。9月25日，全国工商联纺织服装业商会理事长，波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康，Errolson Hugh，得物服装运营部行业负责人池磊，得物新品营销中心负责人孔龙等嘉宾齐现巨鹿路，共同见证限时空间的正式启幕。

限时空间以富有科技感的未来主义为设计风格，在光影交错之中带来强烈的视觉冲击。VERTEX系列新品错落有致，互动区配置水枪供参观者在样衣上喷洒创作，让大众得以更直观地体验Gore-Tex防水面料的恒久力和保护性。而在彰显潮流科技属性的模拟试衣区，参观者可在此进行VERTEX系列服装虚拟试穿体验，一键变换穿搭，直观感受VERTEX系列服装带来的时尚赋能。每一处细节皆透露着波司登与Errolson Hugh对机能美学和功能服饰的深刻探索。

延续上海的活动热度，Errolson Hugh于9月26日来到杭州万象城波司登门店，开展了VERTEX系列第二轮签售活动，向粉丝分享更多时尚见解与设计背后的理念故事。

科技赋能VERTEX，重塑机能新风尚

波司登VERTEX设计师合作系列的核心理念“无惧挑战，机能‘适’界”精准诠释了波司登勇于突破、不断前行的精神内核。其强大的“机能”属性依托波司登自主研发的“热湿力平衡系统3.0”，实现了从静态保暖到动态散热、湿热平衡的全方位调节，确保穿着者在各种复杂环境下都能保持最佳体感。同时，VERTEX系列采用800+高蓬松度轻奢鹅绒作为填充材料，不仅提升了保暖性能，更赋予了衣物轻盈柔软、持久耐用的品质特性。

VERTEX系列中的尖货款不久前在知名潮流平台得物进行独家首发，一上架随即售罄，可见其热度之高。据了解，每一件产品均被赋予独一无二的编码，它们不仅是产品的身份标识，更承载着品牌的匠心，为消费者带来超越物质价值的情感体验。此外，消费者还可获得设计师亲笔签名等各种惊喜礼品，粉丝福利拉满。

此次波司登与Errolson Hugh的强强联手，不仅是潮流与科技的深度融合，更是波司登对硬核户外的又一次探索。对此，波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康分享说：“波司登始终秉持‘开放创新’的态度，持续链接全球知名时尚、艺术和潮流资源，吸纳全球前沿设计理念与元素风格，不断挖掘品牌基因的多元表达，致力于成为引领潮流、定义风尚的羽绒服标杆品牌。此次合作是Errolson Hugh首次合作中国品牌，正说明了国际舞台已经看到和认可了中国的时尚力量。“

Errolson Hugh以其独特的设计视角为波司登注入全新灵感，而波司登则依托品牌深厚积淀与卓越工艺，匠心铸就VERTEX系列，开启品牌高端户外时尚新纪元。Errolson Hugh在分享设计故事时亦给予波司登高度评价，“VERTEX系列的设计初衷是为了解决户外羽绒服不够时尚的痛点，我们将机能风设计带入到防寒领域，帮助潮流人士更好地应对多变气候，护航户外旅程，波司登不仅深刻理解并精准捕捉了我的设计理念，更通过精湛的工艺技术及行业领先的高端材质将设计巧思完美呈现，把成品带到大众眼前。”

未来，波司登将继续沿着“温暖全世界”的使命前行，以其深厚的品牌底蕴、强大的创新实力及全球化的战略视野，引领中国时尚产业破浪前行，向世界展示中国品牌的独特魅力与无限可能。

(责编：曹淼、李源)

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