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证监会：加快完善“长钱长投”的政策体系

2024年09月29日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，中国证监会召开党委（扩大）会议，深入学习贯彻9月26日中央政治局会议精神，研究部署贯彻落实举措。

会议强调，要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实，扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。要更大力度推动提升上市公司质量和投资价值，抓好新发布的“并购六条”的落地实施，在推动产业整合和资源优化配置、更好服务新质生产力发展等方面尽快推出一批典型案例，抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。要强化跨部委协同，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。同时，坚持能办尽办，在投资端、资产端、中小投资者保护等方面进一步谋划并适时推出更多务实管用的政策措施，提升资本市场内在稳定性，更好助力稳经济、稳市场、稳预期。

(责编：王震、吕骞)
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