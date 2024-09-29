人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次，10月1日为客流高峰日，预计将突破2100万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客出行需求强劲增长的态势，精心制定黄金周运输方案，增加运力投放，强化服务举措，为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。

从铁路12306预售情况来看，国庆黄金周运输期间热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、西安、深圳、南京、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、长沙；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、广州至湛江、北京至呼和浩特、北京至沈阳、广州至长沙、广州至汕头、北京至太原、沈阳至大连等区间客流较为集中。9月29日至10月1日节前出行、10月6日至8日节后返程高峰期部分车次仍有余票，10月2日至5日节中时段，各方向余票相对充足。

全国铁路实行高峰运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车12000余列，加开跨铁路局集团公司的直通旅客列车360余列。动态分析铁路12306预售票和候补购票大数据，及时掌握旅客出行需求，采取加开临时旅客列车、动车组重联运行、增开高铁动卧列车、普速旅客列车加挂车厢等措施，在确保安全的前提下安排开行夜间高铁，及时增加热门区域、线路和时段的运力投放，各地铁路部门将密切跟踪管内客流运行情况，及时增开中短途旅客列车，最大限度满足旅客假日出行需求。

用好铁路12306同车接续、候补购票、在线选铺等功能，兼顾长短途旅客出行需求，科学制定售票策略，采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行，营造公平公正的购票环境。加强旅客乘降组织和服务引导，动态增加安检验证通道、工作人员和志愿者，优化进出站流线，保证旅客乘降安全顺畅。

提前开展设备线路、接触网、通信信号、动车组等设备设施检修维护，确保状态良好。在全国主要铁路枢纽储备一定数量的动车组、普速客车、机车和乘务人员，随时准备上线运行，做到应急有备。做好大客流、极端天气、设备故障等场景下的应急准备工作，完善工作预案，加强实战演练，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站查询列车开行信息。

(责编：王连香、吕骞)

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