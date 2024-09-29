人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路国庆黄金周旅客运输今日启动 预计发送旅客1.75亿人次

2024年09月29日11:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次，10月1日为客流高峰日，预计将突破2100万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客出行需求强劲增长的态势，精心制定黄金周运输方案，增加运力投放，强化服务举措，为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。

从铁路12306预售情况来看，国庆黄金周运输期间热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、西安、深圳、南京、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、长沙；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、广州至湛江、北京至呼和浩特、北京至沈阳、广州至长沙、广州至汕头、北京至太原、沈阳至大连等区间客流较为集中。9月29日至10月1日节前出行、10月6日至8日节后返程高峰期部分车次仍有余票，10月2日至5日节中时段，各方向余票相对充足。

全国铁路实行高峰运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车12000余列，加开跨铁路局集团公司的直通旅客列车360余列。动态分析铁路12306预售票和候补购票大数据，及时掌握旅客出行需求，采取加开临时旅客列车、动车组重联运行、增开高铁动卧列车、普速旅客列车加挂车厢等措施，在确保安全的前提下安排开行夜间高铁，及时增加热门区域、线路和时段的运力投放，各地铁路部门将密切跟踪管内客流运行情况，及时增开中短途旅客列车，最大限度满足旅客假日出行需求。

用好铁路12306同车接续、候补购票、在线选铺等功能，兼顾长短途旅客出行需求，科学制定售票策略，采取有效措施防范和遏制第三方平台恶意抢票行为，保障铁路12306系统安全平稳运行，营造公平公正的购票环境。加强旅客乘降组织和服务引导，动态增加安检验证通道、工作人员和志愿者，优化进出站流线，保证旅客乘降安全顺畅。

提前开展设备线路、接触网、通信信号、动车组等设备设施检修维护，确保状态良好。在全国主要铁路枢纽储备一定数量的动车组、普速客车、机车和乘务人员，随时准备上线运行，做到应急有备。做好大客流、极端天气、设备故障等场景下的应急准备工作，完善工作预案，加强实战演练，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站查询列车开行信息。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路国庆黄金周旅客运输今日启动 预计发送旅客1.75亿人次
　　人民网北京9月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次，10月1日为客流高峰日，预计将突破2100万人次。 国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。…
证监会：加快完善“长钱长投”的政策体系
　　人民网北京9月29日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，中国证监会召开党委（扩大）会议，深入学习贯彻9月26日中央政治局会议精神，研究部署贯彻落实举措。 会议强调，要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实，扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部