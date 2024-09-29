原标题：保利集团第一届职业技能大赛圆满收官

9月27日，为落实党中央决策部署及国资委关于人才培养的相关要求，保利集团第一届职业技能大赛通用项目决赛在广州举办。中国职工技术协会理事长李世明，保利集团党委副书记、董事张浩，工会主席、职工董事罗德丕参加活动。

李世明对本届保利集团职业技能大赛表示充分肯定。他表示，保利集团深刻认识到技能人才队伍建设的重要性，多元化、多渠道、多层次开展技能人才培养工作，在技能人才培养上取得了显著成效，希望此次大赛能够成为一个标杆，更好服务社会发展、技术进步、职工成长的迫切需要，为行业发展作出更多贡献。

张浩表示，保利人的技能水平，决定了企业服务广大人民群众的水准，保利培养技能人才的质量，决定了企业追求卓越的质效。参赛选手要将比赛中汲取的知识和经验转化为未来工作的创新动能，各单位要通过大赛进一步意识到技能人才于企业、社会、国家发展的重要意义，以一流人才推动集团高质量发展。

此次通用项目决赛由保利发展承办，设置广州保利世贸博览馆会议中心主会场和佛山东平洲际酒店分会场，涵盖客户服务、工程（电工）、消防、中式烹饪、餐厅服务五个项目，每个项目均由资深的外部和内部专家组成裁判组，为选手保驾护航。

决赛现场，从选拔赛中脱颖而出的70位选手同台竞技，生动展现了保利人比学技能、崇尚技能、奋勇争先的精神风貌和各企业技能人才队伍建设成果。

保利集团第一届职业技能大赛自7月份启动以来覆盖全国、赛况激烈。大赛设置客户服务、工程（电工）、消防、中式烹饪、餐厅服务5个通用项目，试验员、测量员、舞台技术、民爆生产、武装押运5个单赛道项目，吸引近5.6万技能人才一较高下，学赛相长，充分激发出广大保利人突破创新、在岗建功的积极性、主动性和创造性。此次通用项目决赛的举办也标志着系列赛事的全面收官。后续，保利集团第一届职业技能大赛获奖名单将公布。

匠心聚，百业兴。保利集团将进一步强化技能人才培养搭建干事平台，激发创新活力，让广大技能人才成为保利高质量发展和中国式现代化建设的坚实力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经