原标题：趣丸科技出席2024(首届)中国数字人大会，斩获多项行业应用殊荣

近日，由中国互联网协会主办的2024(首届)中国数字人大会(以下简称“大会”)在北京召开。趣丸科技作为数字人行业领军企业受邀出席大会，并成为“中国数字人领航计划”合作伙伴单位。

“中国数字人领航计划”由中国互联网协会发起组织，旨在汇聚数字人产业链上下游生态合作伙伴，致力于搭建产业支撑和创新发展的引领性、先导性、开放性合作交流平台，构建政产学研用深度融合的协同联动产业体系。

趣丸科技副总裁、总编辑任少峰以数字人形式寄语中国数字人未来发展。她表示，数字人将成为人工智能赋能千行百业的重要工具和载体，成为推动行业智能化转型升级的重要入口。

在AIGC数字人技术创新论坛圆桌对话环节，趣丸科技副总裁兼人工智能研究中心主任张顺四与国内外众多专家学者和企业代表齐聚一堂，聚焦如何保持我国在数字人创新领域的优势地位、如何促进数字人产业的聚合发展以及如何提升数字人制作的效率等一系列现实问题展开深入探讨。

张顺四表示，任何技术是不是有价值，首先是能不能使用，能不能和产业链相融合。中国拥有全世界做垂直行业应用最好的土壤，不论是消费侧还是生产侧都有大量的商业化机会。除了让行业企业从数字人身上获取实实在在的商业收益外，还要关注技术普惠，让老百姓用得起数字人技术并实现创收。

技术实力行业领先，斩获典型应用案例

目前，趣丸科技已构建全栈式AI交互技术产业生态，在数智人、智能视听、三维生成、AI音乐等领域均有落地应用。2024年，趣丸科技正式成立AI品牌“趣丸智能”，加大对人工智能领域的研发投入与应用布局。

会上，由趣丸智能参编的《中国数字人发展报告(2024)》(以下简称《报告》)正式发布。作为数字人全栈解决方案提供商，趣丸智能与联想、百度、快手等共同入选其中的《中国数字人产业生态图谱(2024)》、《中国数字人全场景应用图谱(2024)》，并获颁数字人应用的典型案例。

目前，趣丸智能打造的沉浸式多模态交互数字人平台，凭借“即开即用、高质量、高性价比”等优势，已广泛应用于文旅、电商、传媒等各大行业场景，合作伙伴包括中国电信、央视、广交会等。

该平台搭载趣丸智能自研的四大模型能力，可以分钟级生成高逼真的数字人，实现智能对话交互，并将数字人制作成本从万元级下降至百元级，极大解决了传统数字人制作周期长、成本高、交互性差等问题。

其中，“趣丸知了”是基于详细标注的海量对话数据进行多轮训练与调优，由检索增强生成、专业知识库构建等组成的垂类智能问答系统，可以化身为“智能客服、数字人科普官、数字人导览员”等智能体，并接入手机APP、展厅大屏、一体机等多终端设备，服务于千行百业。

例如，趣丸智能为广东旅博会打造的专属数字人客服，它不仅拥有高度拟人的形象，还能听会说、理解和思考，为参展观众提供了展商位置查询、场馆停车场位置指引、公共交通指引等智能服务。

值得一提的是，“趣丸知了”还荣获第三届数字人精品秀暨数字人场景应用典型案例，技术成果进一步获得行业认可。

推动行业规范发展，完善AI顶层设计

《报告》显示，2024年是数字人全面应用突破之年，预计2025年中国数字人带动产业市场规模和核心市场规模分别可达到6402.7亿元和480.6亿元。目前，我国数字人的数量日益增多，应用种类日益丰富，从“玩”到“用”，从生产到生活，应用领域正在向社会的方方面面加速拓展。

产业发展，标准先行。除了持续加大前沿技术的创新投入，趣丸智能在相关标准建设等方面持续发挥作用。会上，由中国信息通信研究院牵头、趣丸智能等单位参与起草的《基于大模型的数字人系统技术要求》正式发布。

据悉，《基于大模型的数字人系统技术要求》围绕建模、渲染、驱动、交互等数字人系统开发的关键环节，对大模型赋能数字人系统的技术要求进行规范化梳理，为相关产品迭代和落地实践提供参考，旨在促进大模型数字人技术产品的不断进步，推动数字人产业健康有序地发展。

未来，趣丸科技将围绕“标准建设、技术创新、产业落地”三位一体的发展范式，为更多场景提供高质量的AI产品和服务，助力千行百业智能化转型升级。

(责编：曹淼、李源)

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