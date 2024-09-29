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2024年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛在京举办

2024年09月29日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （欧阳易佳）9月27日，由国家林草局科技司主办、中国林科院承办的2024年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛在北京举行。大赛以“生态文明  林草同行”为主题，创新林草科学传播方式，助力美丽中国建设。经过激烈角逐，10位选手获得一等奖、16位选手获二等奖、24位选手获三等奖。一等奖获得者还荣获“国家林业和草原局金牌讲解员”。北京市园林绿化局、山西省林草局、中国林科院等12家单位获优秀组织奖。

科技如何助力破译大自然的语言？兴安杜鹃在零下40℃开花有哪些奥秘？竹子为什么长得那么快？狼尾草走过了怎样的奇幻之旅？总决赛中，选手们围绕新时代国家林草工作定位，聚焦国家林草行业特色，以森林、草原、湿地、荒漠、国家公园、野生动植物、森林草原病虫灾害防控等林草科技知识为内容，用科学的语言和丰富的形式，生动有趣地讲述了一个个林草科普故事，形象展示了林草领域科学技术的创新成果，有针对性地解读了社会关注的林草生态热点话题。参赛选手们的讲解选题新颖、构思精巧、内容丰富、通俗易懂，将观众们带入了人与自然和谐共生的林草世界。

据了解，全国林业和草原科普讲解大赛自2018年举办以来，讲解水平和质量显著提升，大大激发了公众对林草科学的关注与热爱，为提升全民科学素养、促进生态文明建设发挥了积极作用。

(责编：郝帅、吕骞)
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