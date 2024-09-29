人民网记者 黄盛

中国标准化研究院日前在“2024年中国公平竞争政策宣传周”重点活动“首届中国标准与专利协同创新发展学术交流会暨公平竞争视角下的标准与专利协同治理圆桌会议”上发布了《标准必要专利发展报告（2024年）》（以下简称“《报告》”）。

《报告》显示，我国涉及专利的团体标准数量在逐年增加。从2016年全国团体标准信息平台上线以后，截至2016年底，新增涉及专利的团体标准37项，涉及专利的团体标准总数达57项；这组数据到了2023年为，新增1463项，总数达4409项。

此外，《报告》认为，涉及专利的团体标准占比相对稳定，截至2023年12月31日，共有8445家团体标准组织在全国团体标准信息平台注册，这些团体标准组织在平台共计公布74240项团体标准，其中涉及专利的团体标准共计4409项，占比5.94%。从注册角度看，截至2023年12月31日，共有210家在民政部注册的团体标准组织制定了1737项涉及专利的团体标准，占涉及专利的团体标准总数的39%。

中国标准化研究院党委书记、院长罗方平表示，将持续关注标准必要专利最新发展，并与各界合作，不断深化相关研究，更新发布系列年度报告，为标准必要专利的整体发展贡献力量。

《报告》认为，标准必要专利领域将呈现如下发展趋势：一是标准必要专利的数量规模与覆盖领域将继续扩大，并在无线通信以外包括人工智能、新能源等更广泛的领域引发竞争博弈。二是全球主要国家（地区）政府持续推进制度、机制创新，将进一步加强标准必要专利争议解决等方面的政府治理。三是有关标准必要专利的制度规则将持续优化，从保护绝对所有权向促进专利资源有效利用转变。四是随着司法、执法的深度介入，标准必要专利权人和标准实施方在许可费率等方面将逐渐达成动态平衡。五是标准必要专利许可实践和争议解决将面临新的调整，是否进行善意谈判等将成为国内外有关标准必要专利侵权行为、垄断行为等司法、执法工作的重点考量因素。

也有业内人士认为，标准和专利作为创新成果的重要形式和载体，已经在促进科技和产业创新方面释放出积极效益，在服务发展新质生产力过程中，进一步推进两者相互渗透融合，能加快创新成果市场化和产业化步伐，所产生的乘数效应能形成强大的创新动力，引领新业态、新模式发展壮大。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经