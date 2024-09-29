人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者去哪儿：去有“星光”的地方看夜经济新玩法

人民网记者 车柯蒙 魏青成
2024年09月29日13:48 | 来源：人民网
小字号

一站式打卡东南亚特色美食，沉浸式体验非物质文化遗产，参与一场独具民族特色的六国音乐节……傍晚，天色渐暗，在云南西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景星光夜市，烟火气在摊位间、澜沧江边氤氲开来。

2021年，文化和旅游部公布了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，告庄西双景入选其中。从最初的街巷夜市，到如今融合了旅游购物、民俗活动体验等综合性服务功能的星光夜市，正成为城市“新名片”。

傣族手工造纸技艺在夜市里化身成灯具、纸扇、装饰画等文创产品；菩提叶雕最挑战摊主手艺，经过雕刻、压制，相框里大象、孔雀等造型的叶雕栩栩如生；老挝咖啡、越南小卷粉和各种烧烤摊则负责散发香气吸引游客……

近3000个轻型创业摊点，300多家核心区步行街商铺……记者了解到，夜市提供创业就业岗位超6000个，“夜经济”繁荣的背后，更是群众安居乐业、幸福生活的生动写照。

“裹着香茅草的烤鱼、烤肉都是傣味烧烤的特色。”正宗小玉傣味特色菜摊主告诉《记者去哪儿》栏目，小摊已经经营三年了，旺季时，每晚都是爆满。

在湄公河·星光夜市外湖，游船穿梭在告庄西双景夜间美丽的景色中，河边，身着各式民族服装的游客们正在拍照留念。梳妆、头饰、挂件、服饰到摄影，在这里，特色民族旅拍成已形成一个完整的产业链。

“00”后的欧阳峰经营着一家旅拍店，晚上9点多钟，店里还有几组客人正在妆发，等待拍摄。据介绍，从2020年4月开始营业到今天，这家旅拍店在旺季可以日均拍摄50到90组客人。“傣装、泰装最受欢迎，我们结合当地民族特色，再配上网感的妆容，吸引了大量游客前来打卡。”欧阳峰说。

夜市里如何打造丰富多彩的公共文化服务空间？在云上乡愁书院，图书、傣陶、普洱茶等文化元素正快速融合。“大象的鼻子是取食器官，这样上下捏一下，就把鼻子的形状捏出来了。”书院里，工作人员正带领游客体验傣陶制作，一揉一捏间，陶土便成了可爱的傣陶大象。

“随着中老铁路开通，夜市吸引了越来越多的东南亚游客，我们希望打造一个公共文化服务平台，进一步宣传当地文化特色。”西双版纳新华书店有限公司景洪分公司总经理卫蓉表示。

国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展”。如何多措并举提升旅客满意度，将“夜经济”创新出新玩法，成为景区的必答题。

“我们从三方面入手，进一步提升游客满意度。”景兰文旅集团告庄分公司常务副总经理满江华表示，一是建立湄公河·星光夜市商户管理守则；二是协同公安、消防、市场监管等多部门，形成联动检查机制；三是建立游客投诉处理机制，要求24小时内受理，48小时处理结束。

商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示，我国60%的消费发生在夜间，旅游人均消费的贡献方面，夜间消费是白天消费的3倍以上。当前，各地通过深挖地方文化特质，积极打造特色夜间消费业态，夜幕下升腾着的烟火气，成为拉动消费的新引擎。

在西双版纳，夜经济的魅力不止于夜市。在特色集市方面，湄公河、流沙河、南腊河三个系列星光夜市项目相辅相成；在旅游演艺方面，澜沧江·湄公河之夜篝火晚会、夜游澜沧江等项目丰富多彩；在休闲娱乐方面，白象沙滩等项目集合了民族文化体验、城市风光展示、特色美食品尝等内容。

“相关活动不仅展示了西双版纳独特的民族文化，也为游客提供了沉浸式夜间旅游体验。”西双版纳傣族自治州文化和旅游局副局长江杰表示，下一步，将主动顺应文旅发展新趋势、瞄准文旅消费新需求，提升现有夜间文旅体验项目品牌，激发更大的消费潜能。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：去有“星光”的地方看夜经济新玩法
　　一站式打卡东南亚特色美食，沉浸式体验非物质文化遗产，参与一场独具民族特色的六国音乐节……傍晚，天色渐暗，在云南西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景星光夜市，烟火气在摊位间、澜沧江边氤氲开来。 2021年，文化和旅游部公布了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，告庄西双景入选其中。…
2024年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛在京举办
　　人民网北京9月29日电 （欧阳易佳）9月27日，由国家林草局科技司主办、中国林科院承办的2024年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛在北京举行。大赛以“生态文明 林草同行”为主题，创新林草科学传播方式，助力美丽中国建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部