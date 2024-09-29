人民网记者 车柯蒙 魏青成

一站式打卡东南亚特色美食，沉浸式体验非物质文化遗产，参与一场独具民族特色的六国音乐节……傍晚，天色渐暗，在云南西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景星光夜市，烟火气在摊位间、澜沧江边氤氲开来。

2021年，文化和旅游部公布了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，告庄西双景入选其中。从最初的街巷夜市，到如今融合了旅游购物、民俗活动体验等综合性服务功能的星光夜市，正成为城市“新名片”。

傣族手工造纸技艺在夜市里化身成灯具、纸扇、装饰画等文创产品；菩提叶雕最挑战摊主手艺，经过雕刻、压制，相框里大象、孔雀等造型的叶雕栩栩如生；老挝咖啡、越南小卷粉和各种烧烤摊则负责散发香气吸引游客……

近3000个轻型创业摊点，300多家核心区步行街商铺……记者了解到，夜市提供创业就业岗位超6000个，“夜经济”繁荣的背后，更是群众安居乐业、幸福生活的生动写照。

“裹着香茅草的烤鱼、烤肉都是傣味烧烤的特色。”正宗小玉傣味特色菜摊主告诉《记者去哪儿》栏目，小摊已经经营三年了，旺季时，每晚都是爆满。

在湄公河·星光夜市外湖，游船穿梭在告庄西双景夜间美丽的景色中，河边，身着各式民族服装的游客们正在拍照留念。梳妆、头饰、挂件、服饰到摄影，在这里，特色民族旅拍成已形成一个完整的产业链。

“00”后的欧阳峰经营着一家旅拍店，晚上9点多钟，店里还有几组客人正在妆发，等待拍摄。据介绍，从2020年4月开始营业到今天，这家旅拍店在旺季可以日均拍摄50到90组客人。“傣装、泰装最受欢迎，我们结合当地民族特色，再配上网感的妆容，吸引了大量游客前来打卡。”欧阳峰说。

夜市里如何打造丰富多彩的公共文化服务空间？在云上乡愁书院，图书、傣陶、普洱茶等文化元素正快速融合。“大象的鼻子是取食器官，这样上下捏一下，就把鼻子的形状捏出来了。”书院里，工作人员正带领游客体验傣陶制作，一揉一捏间，陶土便成了可爱的傣陶大象。

“随着中老铁路开通，夜市吸引了越来越多的东南亚游客，我们希望打造一个公共文化服务平台，进一步宣传当地文化特色。”西双版纳新华书店有限公司景洪分公司总经理卫蓉表示。

国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展”。如何多措并举提升旅客满意度，将“夜经济”创新出新玩法，成为景区的必答题。

“我们从三方面入手，进一步提升游客满意度。”景兰文旅集团告庄分公司常务副总经理满江华表示，一是建立湄公河·星光夜市商户管理守则；二是协同公安、消防、市场监管等多部门，形成联动检查机制；三是建立游客投诉处理机制，要求24小时内受理，48小时处理结束。

商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示，我国60%的消费发生在夜间，旅游人均消费的贡献方面，夜间消费是白天消费的3倍以上。当前，各地通过深挖地方文化特质，积极打造特色夜间消费业态，夜幕下升腾着的烟火气，成为拉动消费的新引擎。

在西双版纳，夜经济的魅力不止于夜市。在特色集市方面，湄公河、流沙河、南腊河三个系列星光夜市项目相辅相成；在旅游演艺方面，澜沧江·湄公河之夜篝火晚会、夜游澜沧江等项目丰富多彩；在休闲娱乐方面，白象沙滩等项目集合了民族文化体验、城市风光展示、特色美食品尝等内容。

“相关活动不仅展示了西双版纳独特的民族文化，也为游客提供了沉浸式夜间旅游体验。”西双版纳傣族自治州文化和旅游局副局长江杰表示，下一步，将主动顺应文旅发展新趋势、瞄准文旅消费新需求，提升现有夜间文旅体验项目品牌，激发更大的消费潜能。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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