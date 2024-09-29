人民网记者 王绍绍

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，近年来，我国能源转型进程加快，从遍布全国的风电场、水电站，到光伏技术的广泛应用，再到氢能、储能等前沿技术的加速突破，能源转型正在成为引领绿色低碳发展的新引擎。

国家能源局最新数据显示，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。

在四川阿坝，随着阿坝县查理110万千瓦“光伏+N”项目一期工程顺利实现全容量并网发电，不仅为当前电力供应增添了新力量，实现了生态效益与经济效益的双赢，还促进了高原地区光伏发电项目的发展。在浙江，国家重点研发项目在风/光/氢燃料电池直流互联与稳定控制技术方面取得了突破性进展，氢电转换效率跃居全球领先地位，彰显了中国在氢能产业自主创新能力上的强劲实力。在新疆，华电昌吉木垒105万千瓦风光基地项目的全容量并网，预示着每年将新增超过26亿千瓦时的绿色电力供应，减排效益显著，为区域绿色发展注入了强大动力。

“中国的能源转型与生态环境的高水平保护是协同推进的。”国家能源局相关负责人介绍，2023年，中国能源转型投资达到6760亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。目前，中国的成品油质量达到世界先进水平，煤电平均供电煤耗降到了303克标准煤/千瓦时，先进煤电机组的二氧化硫、氮氧化物排放水平与天然气发电机组限值相当。中国能源转型有效促进了生态环境明显改善和美丽中国建设。

近日发布的《中国的能源转型》白皮书提到，中国深入实施创新驱动发展战略，围绕巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、加快培育未来产业，推进能源产业链创新链协同发展，不断提升能源含“新”量。

近年来，我国能源转型项目向“新”而行，不断突破关键技术，加快培育新质生产力，助力高质量发展。我国企业自主研发的晶硅—钙钛矿叠层光伏电池创下了光电转化效率新的世界纪录，光伏材质的创新也推动了光伏产品性能的提升和价格的下降；国家电投山东核电的“暖核一号”450万平方米项目在山东海阳投运，海阳因此成为全国首座“零碳”供暖城市；全国首个基于5G通信的智能分布式馈线自动化应用落户河北张家口地区配电网，能源能源5G应用发展提速。

中国工程院院士戴厚良表示，加快自主创新步伐，关键是要围绕能源有效开发、能源清洁化、能源利用三大领域，加大关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等攻关力度，推广示范应用，推进成果转化，推动能源行业绿色低碳发展。

业内专家建议，未来应继续构建以绿色低碳为导向的能源开发利用新体系，推动清洁能源生产供给向区域平衡与跨区优化配置相结合的方向转变，形成优先满足新增用能需求的清洁低碳能源供给格局，并逐步替代传统化石能源，为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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