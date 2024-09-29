人民网北京9月29日电 （记者孙阳）9月27日，由中国科学技术协会、海南省人民政府、科学技术部主办的2024年世界新能源汽车大会在海南海口开幕。中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢做主旨报告。海南省委书记冯飞、工业和信息化部副部长辛国斌为大会致辞。国际能源署副署长玛丽·沃利克（Mary Burce WARLICK）为大会视频致辞。中国科协党组成员兼国际合作部（港澳台办公室）部长（主任）罗晖主持开幕式。

万钢表示，全球新能源汽车市场持续增长，我国新能源汽车与基础设施、可再生能源协同发展，要高度重视插电/增程式混合动力技术创新，不断提升动力电池安全性、比能量、环境适应性，持续推进车能互动，加快推进氢能与燃料电池汽车跨区域、跨领域应用，支撑新能源汽车更大范围、更大规模推广应用。与此同时，车端、云端的融合发展带来智能网联新能源汽车自动驾驶功能结构重塑，要积极探索车路云协同下，可验证、可回溯的自动驾驶大模型（LDM）生成式人工智能解决方案，并在实践中持续迭代和进化，不断提升自动驾驶汽车基于交通规则的博弈能力。

万钢介绍，要持续深化国际交流合作，共同突破阻碍新能源汽车全面市场化发展的痛点、堵点、难点问题，构建公平、透明、开放、非歧视的国际汽车产业贸易和投资相结合的发展环境，持续发挥多双边国际合作平台作用，把沟通交流的桥梁建的更牢固、把合作共赢的纽带系的更加紧密。

辛国斌表示，实现“2035年全球市场份额50%”的大会共识目标任重道远，需要世界各国进一步坚定发展信心，加强务实合作。中国新能源汽车产业在满足消费者对优质产品和服务需要的同时，为各国汽车产业电动化转型提供了成熟高效的产业链支撑，为全球应对气候变化作出巨大贡献。工业和信息化部将从技术创新、推广应用、发展环境等方面加快推动新能源汽车创新发展。

冯飞表示，海南以自贸港建设为契机，协同推动国家生态文明试验区、博鳌近零碳示范区、环岛旅游公路等标志性示范工程，新能源汽车发展产业蓬勃发展。将进一步发挥自身优势，打造新能源汽车推广应用全国标杆，争当智能网联汽车全域应用的示范，形成新能源汽车与清洁能源岛2.0版融合发展新高地，营造法制化、便利化、国际化的营商环境，全力推动新能源汽车产业加快发展。

全国政协经济委员会副主任苗圩，海南省省长刘小明，海南省委常委、海口市委书记罗增斌，海南省委常委、秘书长、省委自贸港工委办主任倪强，海南省人民政府副省长谢京，海南省政协副主席侯茂丰，海南省科协主席史贻云，中德友好协会会长史明德，中国机械工业联合会会长徐念沙等出席了会议。

重庆长安汽车股份有限公司董事长朱华荣，宝马集团董事高乐（Jochen GOLLER），大众汽车集团管理董事会主席、保时捷股份公司管理董事会主席奥博穆（Oliver BLUME），奥迪·上汽合作项目CEO宋斐明，宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长曾毓群，梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司首席财务官贝文彬（Kevin BINDER），国家电网有限公司副总工程师李明，华为数字能源技术有限公司副总裁王超等国内外政府部门和企业代表围绕应对气候变化与绿色低碳转型做专题演讲。

大会当天还举办了“前瞻科技与未来汽车”主论坛，中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢出席会议，科学技术部副部长邱勇、国际能源署监管总监黄学农为会议致辞。中国科协党组成员兼国际合作部（港澳台办公室）部长（主任）罗晖、海南省政协副主席侯茂丰、中德友好协会会长史明德参加会议。会议致辞环节由海南省人民政府副省长谢京主持。

会议专题演讲环节由赵福全教授主持。中国工程院院士、大连理工大学党委书记项昌乐，斯坦福大学教授朱棣文，比亚迪首席科学家、汽车总工程师、汽车工程研究院院长廉玉波，地平线总裁陈黎明等国内外院士专家和企业高层围绕未来能源与未来交通前沿技术发表了精彩演讲。

在“全球化与开放合作”主论坛上，吉利汽车集团CEO淦家阅表示，一些国家和地区正在提高关税，设置技术标准等手段来限制中国新能源汽车的应用。贸易保护主义所带来的不确定性和风险性越来越大。欧盟对中国电动车加增关税将损害欧洲自身的利益，同时也会阻碍中欧经济发展。淦家阅认为，汽车产业一定是全球化协作的产业，但会随着创新的变化而产生区域性的发展。

据统计，2024年1-8月，全球主要国家新能源汽车销量突破1000万辆，其中中国销量超过700万辆，占中国新车销售比例的37.5%。截至2024年8月底，全球新能源汽车累计销量约5200万辆，中国占比超过60%。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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