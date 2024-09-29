9月28日，在2024中国算力大会“协同共建，打造算力产业链”主论坛上，中国移动宣布算网大脑规模商用。中国移动打造的“算网大脑”系统，旨在通过对算网资源的统一管理和智能调度，实现各方算力汇聚和高效利用，赋能产业数智升级，推动算力成为像水、电一样，可“一点接入、即取即用”的社会级服务。

中国移动算网大脑规模商用发布现场。（受访者供图）

算网大脑支持算网资源全量纳管，实现了算网等多要素一站式智能订购。通过构建算网地图，实现算力、存力、运力、能力一体感知和实时呈现，纳管通、智、超、量多样化算力，覆盖300+城市的网络链路。基于算网大模型的客户业务需求解析能力，打造智能算网新入口，支持基于成本、性能、容量、位置、能效等多类要素智能化、精准化调度，提供算网服务“最优解”。打造“应用巢”平台，开发者10分钟内便可开发出一款简单的算网应用，降低软件和资源管理成本超30%、业务开发部署效率提升四倍，助力小微企业降低算力使用门槛，催生更多创新应用的涌现。

目前，算网大脑已实现100+云产品解决方案任务式升级。首创东数西算任务式应用，以东数西存为例，支持数据智能分级调度，温冷数据自动安全流动到西部，客户综合成本降低20%。中国移动首创数据快递服务，突破业务分钟级开通、带宽按需灵活调整，应用于天文观测、影视编辑、基因测序等领域，完成了2200公里长距离高吞吐试点，每天稳定传送超40TB数据。打造AI训推一体服务，通算数据预处理、智算模型集中训练、边缘云就近推理，通、智、边一体化协同，推动AI应用高效部署。

中国移动深度参与全国一体化算力体系建设，算网大脑已在长三角、京津冀等多个枢纽节点算力调度平台落地应用。以长三角枢纽节点为例，打造长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台，成为集通算、智算、超算、量算“四算合一”调度平台。此外，算网大脑还将支撑贵州、苏州、成都等枢纽级和省市级算力调度平台规划建设。

中国移动方面表示，未来愿与各级政府、区域机构广泛合作，加速构建全国一体化算力体系，持续推进算网大脑技术攻关与产业赋能，促进算网生态繁荣，为全社会数智化转型贡献力量。

(责编：董童、李源)