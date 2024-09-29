新华社北京9月29日电（记者任军、吴雨）为维护季末银行体系流动性合理充裕，29日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1820亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。

中国人民银行27日发布公告称，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%，降幅为20个基点。

受此带动，常备借贷便利（SLF）利率27日晚间迎来下调。自9月27日起，隔夜、7天、1个月SLF利率均下行20个基点，调整至2.35%、2.50%、2.85%。

目前，7天期逆回购操作已基本承担起主要政策利率的功能。今年以来，7天期逆回购操作利率已累计下降30个基点。

(责编：袁勃、牛镛)

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