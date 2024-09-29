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中投公司：过去十年对外投资年化净收益率超十年业绩目标

2024年09月29日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者罗知之）近日，中国投资有限责任公司（以下简称中投公司）发布《2023年度报告》（以下简称《年报》）。《年报》显示，截至2023年底，中投公司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.57%，超出十年业绩目标31个基点；截至2023年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为6.41万亿元人民币，较年初增长9.4%。中投公司总资产达1.33万亿美元，净资产达1.24万亿美元。

境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%。

公司治理能力提升方面，公司持续完善董事会运行机制，优化各类治理主体的职责边界，强化下设专门委员会职能发挥，不断提升公司治理效能；践行人才引领发展理念，优化人才管理机制，加大人才培养、引进、交流力度；探索强化数据赋能作用，积极发挥研究资源统筹优势，完善审计监督工作机制，推动破解制约高质量发展的体制机制难题。

投资能力建设方面，公司坚守长期投资者定位，稳妥应对市场波动，一体提升资产配置、投资管理、风险防控、运营支持等自主对外投资能力；密切跟踪市场形势变化，创新完善组合管理分析框架，推动公开市场投资做精做细、非公开市场投资做强做优；积极创新对外投资方式，持续搭建全球投资伙伴关系网络，支持跨境投资合作。

境内股权管理方面，公司立足“管资本”职能定位，不断创新履职行权方式，建好建强派出董事队伍，丰富股权管理“工具箱”，建设更加适应新形势新要求的国有金融资本受托管理机构；积极发挥股东引领作用，推动控参股机构做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济的广度和深度。

风险防控方面，公司持续健全完善风险管理治理架构，着力提升风险管理“三道防线”协同性，筑牢全面风险管理体系，聚焦重点领域强化风险防控，一体推进传统风险和非传统风险管理，风险防控稳中加固，在复杂严峻的发展环境中守住了不发生重大风险的底线。

可持续发展和企业社会责任方面，公司积极把握全球绿色转型机遇，构建具有自身特色的可持续投资模式；制定运营碳中和行动计划，有序推进运营层面碳中和进程；将落实“双碳”目标与乡村振兴有机结合，发挥中投系统金融优势，提升帮扶精准度，以实际行动践行企业社会责任。

对外交流与国际合作方面，公司积极参与政府间财金对话、国际会议、同业机构交流等活动，在主权财富基金国际论坛、金砖国家女性工商联盟等国际合作机制中认真履职，推动构建更加开放、包容、公平的国际投资环境。

中投公司相关负责人表示，2024年上半年，宏观环境依旧充满不确定性和波动性，常规风险与新型风险交织，公司面临的发展环境更加复杂严峻。公司以新一轮战略规划为引领，继续秉承长期投资与分散投资理念，保持公开市场资产与另类资产的大体均衡配置，进一步优化资产内部配置结构，把握可持续主题投资机遇，同时密切监控全球宏观市场环境，灵活把握市场机会，获得了良好的投资收益。经初步统计，公司2024年上半年投资收益良好，十年滚动年化收益率超越长期收益目标，并稳居国际可比同业机构中上游水平。

(责编：罗知之、吕骞)
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