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信银理财：做好科技金融大文章 赋能科创产业“向新求质”

2024年09月29日17:10 | 来源：新华网
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原标题：信银理财：做好科技金融大文章 赋能科创产业“向新求质”

　　科技创新是发展新质生产力的核心要素，是推动产业创新的关键。做好科技金融这篇大文章，要打通“科技—产业—金融”链条，鼓励发展创业投资、股权投资，支持长期资本、耐心资本、战略资本更多地投向科技创新、产业创新。

　　信银理财紧扣高水平科技自立自强的时代机遇，面向科技创新型企业，以股权投资业务和资本市场业务为抓手，提供覆盖科技型企业发展全生命周期的“中信金融方案”，深入助力科创企业发展，奋力谱写科技金融大文章，切实服务中国式现代化建设。

　　乘势而上 坚定不移落实国家战略部署

　　在新一轮科技革命和产业变革中，中国已踏上建设科技强国的新征途。发展科技金融既是社会责任，也是金融机构看清产业向新、企业创新的时代大势后的主动选择。

　　信银理财将金融服务全面融入国家科技创新战略链条，围绕理财服务科技金融“尽早介入、陪伴成长”的理念，既涉足“专精特新”也放眼“大国重器”，制定公司科技金融年度重点工作任务清单，在产品、资产、客户、场景、能力建设等方面细化工作目标，建立由公司领导、牵头部门、责任部门组成的“1+1+N”三层管理架构体系，形成前、中、后台一体化科技金融支持合力，并成立科技金融大文章新质生产力党员先锋队，不断推动科技金融领域战略成果落地，持续加强科技金融赛道专业化团队建设。

　　蓄势而进 全方位筑牢科技金融发展根基

　　不同于传统企业，科创企业具有轻资产、高风险、高成长、投资周期长等特点，解决科创企业融资难、融资贵问题无疑是写好科技金融大文章的关键一环。信银理财聚焦全周期、全产品、全方位，提升金融服务供给质量，赋能实体经济高质量发展，立足中信集团金融资源生态优势，围绕科技型企业全生命周期金融需求，在产品端、资产端、客户端实现业务联动，构建 “股权业务”+ “资本市场业务”两大业务板块，为科创企业提供多样化投融资服务，并将服务半径从科技型企业延伸向股东、管理层和市场投资机构，通过理财业务提升企业价值和社会价值，成为科技金融领域生态圈的连接者。

　　在支持科技创新重点领域方面，信银理财聚焦科创属性，以国产替代、新技术、新应用场景为核心特征，面向信息技术、集成电路、先进装备、人工智能、新材料、新能源、创新药、器械耗材等赛道，协同分行依托区域资源禀赋，以服务重点区域科创企业为突破口，进一步拓宽科创企业融资渠道。

　　聚势而强 温暖陪伴科创企业向新而行

　　得益于前瞻性的战略引领和系统性的协同推动，信银理财持续引导金融活水实现对科创企业和实体经济的精准滴灌，促进科技、产业、金融良性循环，为经济社会高质量发展持续注入新动能。

　　自成立以来，信银理财累计发行18只股权类私募理财产品，募集规模合计14亿元，资本市场业务品种涵盖股票质押、股权收益权、可转债融资等品种，项目所在地区覆盖超过国内20个省份，累计完成新能车领域头部企业、环保高分子材料研发领域高新技术企业、新能源电池关键材料领域高新技术企业、太阳能科技领域高新技术企业等多项科技金融服务。如在新能源上市公司资本市场业务合作中，信银理财贴合太阳能科技领域高新技术企业金融需求，精准定制股票质押等综合融资服务方案，满足客户新能源领域经营需求，立足中信协同优势，累计为上市公司及其股东提供融资达80亿元，深度服务新能源科技龙头企业稳健发展。

　　经济是肌体，金融是血脉。信银理财将继续坚持服务实体经济、助力共同富裕的初心使命，紧扣高水平科技自立自强的时代机遇，坚决履行国有企业责任担当，加大金融服务科技创新力度，聚焦科技新领域、新赛道，积极培育和发展新质生产力，促进科技、产业、金融良性循环，谱写科技金融大文章，为现代化产业体系建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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