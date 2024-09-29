人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）总投资为6亿元的中关村道依茨氢气内燃机合资项目落地北京亦庄；三星半导体全球分拨中心日前在苏州工业园区乔迁开业；特斯拉在上海的储能超级工厂项目已正式开工……今年以来，众多外企通过在华拓展业务、加码投资等实际行动表明对中国市场的信心。

近日，商务部发布数据显示，今年1至8月，我国新设外资企业近3.7万家，同比增长11.5%，实际使用外资超5800亿元人民币，无论是与世界其他国家横向比较，还是与近十年来引资规模纵向比较，都处于高位水平。

自2009年以来，中国已连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。澳大利亚超过四分之一的出口收入来自中国，同时也向中国进口大量的工业制成品，两国经贸呈现较强的互补性，贸易额由1972年建交之初不足1亿美元跃升至2023年近2300亿美元。

在此背景下，中澳经济合作使得很多企业也成为受益者。“CEMOY为澳洲创立的护肤品品牌，此前由澳洲生产，从澳洲出口，但由于澳洲供应链无法匹配全球市场需求，集团决定在2020全面进行中国本土化生产，这一决定为集团零售行业带来巨大增长。”CEMOY大中华区负责人Grant表示，得益于中国全球领先的生产技术水平以及优秀的中国供应链合作伙伴，企业在华增长迅速。

他进一步解释称，在化妆品行业，强韧、稳定的供应链是产业安身立命的关键。CEMOY依托中国强大的供应链优势，以及对生产流程质量的严格把控，不仅为消费者提供了安全、温和、有效的护肤产品，也为化妆品产业的可持续发展注入了新动能。

近期，澳大利亚中国工商业委员会(ACBC)就对华贸易为澳家庭带来的利益发布报告。报告显示，2022—2023财年，对华贸易使澳平均家庭可支配收入增加2600澳元，占澳平均家庭可支配收入的4.6%，为澳创造59.56万个就业机会，使澳家庭节约生活成本4.2%。报告还发现，澳从中国进口占澳进口比重越大，生活成本降低越多。

“我们公司在日本和美国市场都有各自的供应链，但在这些全球供应链中，我们认为中国的质量是最优秀的。我们立足于全球进行研发，对中国生产力是一致的好评。”对于未来，Grant表示，从原料采购到成品出库，中国高效的物流网络和成熟的制造体系，为CEMOY的全球扩张提供坚实的后盾。CEMOY将继续依托中国供应链的完善，为消费者提供一站式解决方案。并且期待未来能与中国企业展开更深度的紧密的合作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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