人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）近日，海关发布数据，今年前8个月，我国对东盟进出口4.5万亿元，同比增长10%，占同期我国外贸总值的15.7%，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，增速列我国前五大贸易伙伴首位。其中，出口2.69万亿元，增长13.1%；进口1.81万亿元，增长5.7%。

近年来，东盟汽车产业发展迅速，已成为全球第六大汽车市场。相关统计数据显示，2023年东南亚汽车市场总销量约为337万辆，预计到2025年将接近400万辆。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施，东盟汽车产业发展将迎来新机遇。

9月24日，2024中国（南宁）—东盟汽车产业合作发展论坛在广西南宁召开。中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）党委书记、董事长安铁成在致辞时表示，东盟已成为中国汽车产品出口重要市场和中国车企海外投资最为集中的地区。在中国汽车产业加速出海新阶段，中汽中心将持续发挥在政策标准、检测认证、技术研发、新能源与智能网联等领域的国际化服务能力和海外布局资源，坚持与中国汽车工业同频共振，以实际行动引领汽车行业进步。

针对中国-东盟汽车产业领域的发展，广西壮族自治区南宁市委副书记、市长侯刚提出，要推动汽车新质生产力加快发展，聚焦汽车行业热点痛点，探索有效路径，推动车企全球化、网联化、智能化、数字化发展；促进汽车产业跨境融合发展，共同构建多元活跃的跨境汽车产业链，合力建设面向东盟和共建“一带一路”国家的新能源汽车产业集聚区；打造面向东盟的汽车人才培养高地，为汽车产业升级赋能助力。

汽车产业链长、涉及面广、带动性强，也是全球化程度最高的产业之一，当前汽车产业正在经历前所未有的巨大变革，电动化、网联化、智能化、低碳化成为主要发展方向。

工信部装备工业一司二级巡视员苏葆莉表示，工信部将继续搭建与东盟国家政府部门、行业组织之间的高层对话机制，反对贸易保护主义和单边主义，提升贸易投资自由化水平。加强市场政策、标准法规、检测认证等研究和成果分享，为企业开展技术研发、贸易对接和投资合作等提供战略指引和服务支撑。共同维护全球汽车产业链供应链安全稳定，共建绿色低碳汽车生态体系，打造中国-东盟经济增长的新引擎。

印尼是东南亚最大的经济体和人口最多的国家，得益于其丰富的自然资源、庞大的内需市场以及政府对汽车产业的积极扶持，印尼在汽车生产组装和消费需求等方面显露了巨大的发展潜力。印度尼西亚新能源工业协会主席穆尔多科表示，希望通过中国和东盟的共同努力，以合作精神为指引，将今后十年打造成为中国-东盟汽车产业变革发展的伙伴关系新时代。

泰国工业部督察长埃卡尼特·罗米亚农表示，汽车技术标准法规的统一是实现贸易便利化的重要环节，希望中泰双方建立汽车领域互认机制，大力推动检测和认证结果互认，疏通汽车出口过程中遇到的技术贸易壁垒。

当前，RCEP红利持续释放，中国—东盟自贸区3.0版谈判加快推进，中国与东盟国家间的关税、非关税间壁垒有望进一步削减，双方共同开放市场将持续促进投资的增长，加强产业链供应链的互联互通，拓展中国与东盟汽车产业合作的广度与深度。

论坛期间，还举办了汽车产业国际化发展公共服务平台上线仪式。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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