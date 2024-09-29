人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，今年国庆假期期间，10月1日至7日，首都机场预计运送旅客约131.95万人次，日均18.85万人次；保障航班8199架次，日均1171架次。首都机场年旅客吞吐量将在国庆假期突破5000万人次。

数据显示，首都机场航班及客流高峰将出现在9月30日，当天运送旅客约19.69万人次，起降航班1221架次；返程高峰将出现在10月7日，当天客流量约20.26万人次，航班量为1234架次。

今年国庆假期，客流量较平日有所增长，以探亲旅客、旅游团和家庭团体集中出行为主。为了确保旅客顺畅出行，首都机场重点关注航班和客流高峰时段，动态调整值机区、问讯柜台和安检前端等旅客流程关键节点的服务引导人员，同时根据客流情况增加机场大巴发车频次，及时启动出租车保点、机场巴士兜底工作机制，切实提高旅客出行效率。

旅客服务方面，首都机场持续完成航站楼内卫生间的升级改造，优化提升电梯、扶梯的搭乘体验，增配血氧仪、护腰垫、毛毯等爱心休息区的旅客用品，为70周岁及以上老年旅客推出免费行李打包服务，用细节关爱每一名出行旅客。

不仅如此，为了便利外籍旅客出行，首都机场在航站楼内重点问讯柜台配置翻译机以满足小语种外籍旅客的沟通需求，在3号航站楼境外支付服务示范区投用“北京一卡通（BEIJING PASS）”自助设备，并将在国庆假期上线旅客端“一体化”服务平台英文版，官方小程序及APP提供英文航班查询、安检物品自查、机场WIFI、地面交通、货币兑换、144过境免签、BEIJING PASS、支付服务中心等30余项功能。

乘机过检方面，“鲜、活、易腐”物品以及酒精饮料等物品禁止随身携带，旅客应提前与所乘航空公司联系了解相关规定，以便及时进行托运办理或其他相应处理，避免不必要的损失。同时，为确保航空安全，旅客在托运行李中严禁携带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。旅客可通过使用“北京首都国际机场”小程序及APP 的“安检服务”，提前自查禁限带物品。

首都机场相关负责人表示，旅客务必在出行前仔细确认航班所在的机场和航站楼信息，尽早出门抵达机场，为值机手续和安检环节预留充足的时间。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经