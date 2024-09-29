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京津城际铁路亦庄站开始试运营 为“轨道上的京津冀”注入新活力

2024年09月29日19:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）9月29日6点24分，随着C2001次列车缓缓驶入京津城际铁路亦庄站，这座距离北京南站22公里，位于北京经济技术开发区的高铁站开始试运营，首次开启客运服务，并计划于10月1日正式开通运营。

亦庄站的试运营实现了京津城际列车在北京市内多点停靠，将更好地服务亦庄新城发展，为“轨道上的京津冀”注入新活力。

记者从中国铁路北京局获悉，试运营首日，安排经停亦庄站高铁列车6列。其中，首趟C2001次列车是从北京南站6:14始发去往天津方向，6:24到达亦庄站，停站两分钟，6:51抵达天津站，全程旅时37分钟。

据了解，亦庄站正式开通运营后，将根据客流需求和设备条件，梯次稳妥加大运力投放至每天安排经停亦庄站高铁列车12列，早高峰6:00至9:00间安排经停亦庄站的进京高铁4列，晚高峰17:30至20:30之间安排经停亦庄站的出京高铁4列。

据国铁北京局客运部相关负责人介绍，亦庄站开通运营是为满足京津两地间的通勤旅客需求，对京津城际列车的经停站点进行优化，使得京津城际铁路上的运营高铁站增至7座，分别为北京南、亦庄、武清、天津、军粮城北、塘沽、滨海，进一步完善了京津城际的铁路网络。北京南站至天津站间的城际列车最快运行时间仍为30分钟，北京南站到亦庄站最快10分钟，亦庄站到天津站最快25分钟。

同时，借助亦庄站开通契机，扩充了京津城际11.3%的运能。购票方式与京津城际其他列车一样，支持使用计次票、定期票、京津城际同城卡、中铁银通卡和铁路e卡通等多种票制。

据亦庄站工作人员介绍，亦庄站行政隶属于国铁北京局北京南站，为京津城际铁路线下桥式站，现站房总建筑面积约五千多平方米，设有2条进站通道和2条出站通道，进出站闸机16台、半自助闸机4台，可满足旅客快速进出站需求。还设有1个综合服务中心，开设售改退窗口、银通卡窗口和公安制证窗口，改变传统售票模式，实现解答问询、重点帮扶、售票服务等一体化集成服务。设有母婴室和第三卫生间，在候车室内安装1台自助手机充电站，方便旅客免费充电，尽力为旅客提供方便、快捷、顺畅的出行服务。

据北京市交通委员会相关负责人介绍，为做好铁路旅客交通接驳服务，交通部门广泛组织轨道交通亦庄线、地面公交车、出租车（含网约车）、小汽车、大巴车、自行车、步行等多种方式服务铁路客流，确保周边城市配套交通服务与亦庄火车站同步投入使用。“亦庄站的开通运营，不仅填补了亦庄新城地区铁路运输的空白，还有助于缓解北京南站周边的交通运输压力，更好地为市民提供高效便捷的出行服务。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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