人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，“十一”假期期间，大兴机场预计保障航班6400余架次，迎送旅客103万余人次。往返客流高峰将分别出现在10月1日和7日，预计单日航班起降将超1000架次、单日客流量将超16万人次。大兴机场口岸出入境方面，旅客总数将达到10.5万人次，较去年同期增长近60%，口岸出境高峰将出现在9月29日，入境高峰将出现在10月6日和7日。

节日期间，大兴机场旅客国内出行热门目的地为成都、上海、广州等地，国际及地区热门目的地主要集中在港澳地区、东南亚及东亚地区，包括东京、香港、新加坡等。

综合交通方面，9月30日、10月6日和7日，地铁大兴机场线大兴机场站机场至市区方向末班车延时运营至次日0:00，地铁19号线草桥站新宫至牡丹园方向末班车延时运营至次日0:00；京雄、津兴2条城际铁路通达北京西站、雄安站、天津西站等区域；机场巴士做好车辆、人员备班工作，2条夜间线路凌晨1:00前发车间隔不超过20分钟，3:00前发车间隔不超过30分钟，4:00、5:00按点发车；出租车、网约车将根据客流预测情况，做好车辆募集工作；有长时停车需求的旅客，可将车辆停放至P3停车楼享受优惠。

针对外籍来华旅客，大兴机场不断优化支付环境，商圈200余家店面均支持境内外银行卡支付，外币兑换店铺及自助设备在外籍旅客进出港全区域覆盖、24小时运营，Beijing Pass卡支付也在大兴机场落地，可实现地铁、巴士车票购买，进一步满足外籍来华旅客的支付需求。9月中下旬至11月，大兴机场还有丰富的商业优惠活动，进一步惠及广大出行旅客。

此外，为保障广大旅客在节假日期间顺畅通关，大兴机场边检站围绕客流节前出境多、节末入境多的特点，提前开足通道，做好高峰时段分流引导，全力为出入境旅客营造安全顺畅的通关环境。在此提醒广大出入境旅客，出行前要提前了解旅行目的地入境政策，提前准备好出入境证件、相关证明和文件材料；请至少提前三个小时到达机场，为后续手续办理留出充足时间；到达边检现场后，请按工作人员引导顺序分流、排队候检。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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