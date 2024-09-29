人民网北京9月29日电 （记者许维娜）看攻略、找机构、选医生、买团购…… 近年来，民众对 “美” 的追求愈发强烈，医美需求持续增长，线上平台也随之成为医美消费者决策的重要途径。

有专家表示，互联网平台以其良好的连接能力构建起一套以专业为核心的医美消费决策体系。这一体系连接医美服务的供需双方，为消费者提供专业参考，助力医美机构对接目标客户，推动供需两端发展并实现持续增长。

美团数据表明，近一年来，无创抗衰、水光补水、注射塑形等项目的线上交易年增速超 110%，近 84% 的医美需求集中于维养与抗衰类项目。

行业发展的数据释放出积极信号。近期，2024 美团北极星医美榜于成都发布，全国 29 城的 114 家专业医美机构入选。与去年榜单相比，更多二线城市的机构进入大众视野。

这一数据反映出近一年医美消费领域的新变化与新趋势。一方面，医美行业的渗透率与线上化率不断提高，平台调研数据显示，约 73% 的消费者将线上作为主要购买渠道，今年的榜单覆盖范围进一步扩大，新增哈尔滨、长春、贵阳、太原、佛山等城市；另一方面，医美消费趋于理性，许多消费者的变美需求更加具体，医生专长、新技术产品以及可靠的用户口碑影响着消费者的选择。

“在医美行业，消费者即便货比三家也往往难以抉择。”中国医师协会美容与整形医师分会会长宋建星表示，美团医美作为桥梁，连接各方构建起一套评估好机构、好医生的标准，以科学的方式推动行业健康稳定发展，对消费者具有参考价值。

美团医美相关负责人在会上提到，从今年的评选结果来看，越来越多的医美机构开始主动为消费者提供扫码验真、医生面诊等专业化医疗服务。这些小趋势正体现出行业回归医疗本质、持续向好发展。

平台数据显示，过去三年，医美机构的换血率达 126%，截至 2024 年 9 月，平台上今年新开医美机构近 3000 家，同比增长 38.5%。医美市场活力充沛的同时，对机构的可持续经营有了更高要求。

上述负责人表示：“医美市场日益成熟，对行业生态的要求也更高。我们将持续借助数字化助力医美机构转型升级，与行业参与者共建医美新生态，为用户提供更好的变美体验。”

另有专家表示，医美市场活力涌动，这既为机构的可持续经营带来更高要求，也需要各方共同努力，加强行业监管、推动技术创新、注重人才培养，以促进医美行业健康发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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